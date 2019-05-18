Son dakika haberi: Mansur Yavaş’ın atadığı isim CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili bu twitleri atmış

Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten CHP'li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Basın Yayın Koordinatörü görevine gazeteci Volkan Memduh Gültekin'i getirdi. Gültekin'in gelmesiyle CHP karıştı.

Volkan Gültekin'in CHP ile ilgili attığı skandal tweetler gündeme geldi. Gültekin, 24 Haziran 2018 seçimlerinde CHP ve Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştiri odaklı çok sayıda tweet atmıştı.

Gültekin 24 Haziran 2018 günü attığı bir tweetinde Kılıdaroğlu'nun istifa etmesini isteyerek "Seçimin Kazananı: Recep Tayyip Erdoğan. Seçimin Kaybedeni: Kemal Kılıçdaroğlu. Seçimin Sürprizi: MHP. En İYİ Çıkış Yapan: İYİ Parti. CHP - Muharrem İnce Paritesi bas bas bağırıyor: Muharrem İnce CHP Genel Başkanı olmalıdır, Kemal Kılıçdaroğlu (e artık lütfen) istifa etmelidir" yorumunda bulundu.

Volkan Gültekin 24 Haziran 2018 günü attığı bir tweetinde ise, "CHP'li yöneticiler şu anda insan aklıyla alay ediyor. YSK her seçim geç sonuç girer. Sorgulama yerine kafayı kuma gömerek ne elde edeceksiniz? Başarısızsınız, istifa edin, koltuğu Muharrem İnce'ye devredin" tweetiyle çok dikkat çekmişti.

Yine Gültekin 24 Haziran'da attığı bir tweetinde "Çok net soru soruyorum: Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için daha ne olabilir? İnsanlar 40 günde Muharrem İnce'ye bu kadar oy verip, CHP'ye oy vermiyorsa bunun sebebi nedir?" paylaşımında bulunarak Kılıçdaroğlu'nu tekrar istifaya çağırdı.

CHP'nin Ankara Basın Yayın Koordinatörü Volkan Gültekin 21 Mayıs 2018 tarihinde attığı bir tweetinde, "MHP 1-2 isim dışında çok gelenekçi, sıkıldı millet; İYİ Parti listesi çok zayıf, CHP'de ise bazı isimler iyi ama özellikle 3-4 ismi görünce beni bir gülme alıyor, "yok artık" diyorum. Ankara seçimleri için liste bazlı en güçlü yapı AK Parti'de" yorumunda bulundu.

Gültekin 7 Nisan 2015'te attığı bir tweetinde ise, "MHP ve CHP'den milletvekili adayı gösterilme kriterini açıklıyorum: Yerel seçimde aday olup düşük oy almak. Kesin bilgi, yayın" diyerek Mansur Yavaş'ın partisi CHP'ye eleştiride bulunmuştu.