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Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda misafir etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı , Twitter üzerinden kendisine mesaj atan Adem Yılmaz'ı ailesi ile birlikte iftarda evinde misafir etti

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 00:29
Binali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda misafir etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım" diye yanıt vermesinin ardından Yılmaz ailesini iftarda Tuzla'daki evinde ağırladı.

Binali Yıldırım, beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile birlikte Adem Yılmaz, annesi Aynur Yılmaz ve kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti. Sohbetin ardından birlikte iftar açıldı.

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Binali Yıldırım Twitter'den mesaj atan aileyi iftarda misafir etti
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