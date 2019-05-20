Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dışişleri personeline yönelik FETÖ operasyonu: 78 gözaltı

Dışişleri personeline yönelik operasyonu: 78 gözaltı

Dışişleri'nde 'nün sınav yolsuzluğuyla ilgili operasyon... personeline yönelik FETÖ operasyonunda 249 şüpheliden 78'i gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 10:09
Dışişleri personeline yönelik FETÖ operasyonu: 78 gözaltı

Ankara'da, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile 2010-2013 yılları arasında yapılan sınavlarda FETÖ terör örgütü üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle düzenlenen soruşturma kapsamında 249 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına personel temini amacı ile gerçekleştirilen sınavlarda FETÖ üyelerince, FETÖ üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı isnatlarına ilişkin sınavlar ve komisyon üyeleri için 5 farklı soruşturma yürütüldüğü bildirildi. 2010 ile 2013 yıllar arasında Aday Meslek Memurluğu sınavlarında 275 kişinin ataması yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 249'u hakkında, yapılan inceleme sonrası 'terör örgütü üyeliği' ve 'nitelikli dolandırıcılık ve terör amaçlı sahtecilik suçlarının' işlendiğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğundan dolayı haklarında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 42 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 78'i yakalandı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dışişleri personeline yönelik FETÖ operasyonu: 78 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN