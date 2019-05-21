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: Millet İttifakı her an dağılabilir

bugünkü yazısında Millet İttifakı çatısı altında oluşan çatlakları ve her an dağılmakla karşı karşıya kaldığını elindeki verilerle okurlarına aktardı. İşte "Ortada yapay bir ittifak var ve bu da o ittifakın her an dağılabileceğini gösteriyor." diyen Övür'ün yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:47
Mahmut Övür: Millet İttifakı her an dağılabilir

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine tam 33 gün var. Siyaset için uzun bir süre ve çok şey değişebilir. En başta da 31 Mart'ta CHP'nin siyaset mühendisliğiyle oluşturduğu ve bazı muhafazakar siyasi aktörlerin de destek verdiği CHP-İP ve HDP ittifakı eski haliyle sürmeyebilir.

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Bu şaşırtıcı değil çünkü AK Parti karşıtlığı dışında bu ittifakı bir arada tutan hiçbir siyasi ilke yok. Bu ilkesizlik yüzünden CHP adı öne çıkartılmıyor, Canan Kaftancıoğlu gibi toplumu irite edici siyasi aktörler sahadan uzak tutuluyor ve parlatılan Ekrem İmamoğlu suya sabuna dokunmayan "sevgi pıtırcıkları" siyaseti izliyor, o kadar... İmamoğlu, bazen ipin ucunu kaçırsa da açık ve net Türkiye'nin temel siyasi sorunlarına ilişkin tek kelime etmiyor. Edemez de çünkü birini memnun etse öteki ayağa kalkacak.

Ortada yapay bir ittifak var ve bu da o ittifakın her an dağılabileceğini gösteriyor.

Bunun ipuçlarını şimdiden görmeye başladık bile.

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Mahmut Övür: Millet İttifakı her an dağılabilir
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