Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

'da 'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Belediyesinin 'li 9 meclis üyesinin görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 14:17
Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP'li belediye meclis üyelerinin, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Geylani, şöyle konuştu:

"Tebligat yapılınca dün konudan haberimiz oldu. Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) dolayı mazbata alamayan encümen ve meclis üyeleri de vardı. Meclis üyeleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevden uzaklaştırıldı. Bizim dışımızda gelişen bir olay. Direkt İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı. Süreç devam ediyor. İleriki süreçte durum nasıl netleşir, bilmiyoruz."

Görevden uzaklaştırılan meclis üyelerinin Serap Çakmak Genç, Diyar Orak, Suat Yetişkin, Ahmet Sağnıç, İsa Taş, Şükrü Aydemir, Mehmet Nedim Türemiş, Çetin Yılmaz ve Selami Karahan olduğu öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN