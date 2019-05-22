CHP'de tezgah yine aynı! Röportajdaki sıradan vatandaş CHP'li meclis üyesi çıktı!

CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya ekibinin gündeme getirdiği bir sokak röportajında, sıradan bir vatandaş gibi konuşan kadının CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat olduğu ortaya çıktı.

SIRADAN VATANDAŞ GİBİ KONUŞTURULAN KADIN CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ EMİNE POLAT ÇIKTI!

Röportajda İmamoğlu'nu desteklediğini söyleyen CHP'li Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Emine Polat, dini argümanları da kullanarak muhafazakar kesimin İmamoğlu'nu desteklediği algısını oluşturma çalıştı. Gerçeğin gün yüzüne çıkması üzerine Polat'a tepki yağdı.

Kaçıranlar için işte CHP'nin her seçim öncesi yaptıklarıyla aynı senaryoya sahip olan o tiyatro;

CHP'nin yeni tiyatrosu! CHP’li Meclis Üyesi Emine Polat'ı sıradan bir vatandaş gibi gösterip...

SENARYO HEP AYNI! İŞTE DAHA ÖNCEKİLER;

1- SAHTE MÜFTÜ KARISI CHP'Lİ ÇIKTI

Milyonları kandırarak kendisini müftü karısı olarak tanıtan ve sözde isyan ederek o dönem Başbakan olan Başkan Erdoğan'ı istifaya çağıran CHP'li Burhaniye eski ilçe başkanının karısı Gül Taşlı Cenal, partisinden istifa etti.

2- KİME OY VERDİĞİMİZİ SORUYORLAR DİYEN KİŞİ CHP'Lİ BAŞKANIN KARDEŞİ ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu lehine sıradan bir vatandaşmış gibi röportaj yapan "Evimize gelip kime oy verdiğimizi sordular" diyerek iftira atan kişinin CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kardeşi Eyüp Akgün olduğu ortaya çıktı.

3- 'HAYIR'CI ÇARŞAFLI KADIN(!) CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÇIKTI!

CHP Milletvekili Tuncay Özkan bir süre önce sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Anadolu köylüsünden anlamlı HAYIR çağrısı" notunu düşmüştü. Ancak kısa süre sonra, Özkan'ın "Anadolu köylüsü" dediği kadının CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Hüsniye Kaya olduğu ortaya çıkmıştı.