FETÖ'de flaş: İlk kez TSK dışında bir yapılanmanın ankesör trafiği deşifre edildi!

28 ŞÜPHELİ ANKESÖR VE BÜFE TELEFONLARI ÜZERİNDEN FETÖ YÖNETİCİLERİYLE İRTİBAT KURMUŞ

Soruşturma kapsamında; FETÖ'nün askeri yapılanmasında olduğu gibi TÜBİTAK/bilişim yapılanmasındaki mensuplarının da 28'inin ardışık olmak üzere 41'i ankesör ve büfe telefonları üzerinden bağlı oldukları FETÖ yöneticileriyle irtibat kurdukları ve talimat aldıkları tespit edildi.

ANKESÖR İLETİŞİM SİSTEMİNİN ASKERLER DIŞINDA DA KULLANILMIŞ!

Askeri yapılanma dışında ilk kez başka bir yapılanmanın TÜBİTAK ankesör ağı deşifre edildi. Başsavcılık; ankesör iletişim sisteminin askerler dışında diğer meslek gruplarının FETÖ yöneticileriyle irtibatı için kullanıldığı tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, diğer meslek grupları için de çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerden 45'inin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK) çalışanı olduğu, tamamına yakın şüphelinin ihraç edildiği öğrenildi.

38 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile ilişki ve irtibatı tespit edilen yeni isimlere ulaştı.

Bu kapsamda savcılık, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

38 şüpheli gözaltına alındığı, ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.