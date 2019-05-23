İlçe belediye başkanlığı ve il genel meclisi seçimleri iptal edilmedi çünkü...

CHP; Silivri ilçe belediye başkanlığını 2 bin 762 oyla kaybetmesi, 4 bin 583 oyun geçersiz sayılması üzerine oyların yeniden sayılması için itiraz etti. 2 gün sonra CHP Genel Merkezi'nin uyarısı üzerine Silivri itirazını geri çekti. CHP'nin; Eyüpsultan ilçe belediye başkanlığını 3 bin 936 oyla kaybetmesine, 6 bin 323 oyun geçersiz olmasına rağmen oyların yeniden sayılması için itiraz etmedi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline gerekçeli kararında; ilçe belediye başkanlığı ve il genel meclisi seçimlerinin neden iptal edilmediği açıklandı.

Gerekçeli kararda; YSK'nın itiraz yoluyla önüne gelmeyen bir konuda re'sen karar vermesi mümkün olmadığı, inceleme olağanüstü itiraz konularıyla sınırlı yapıldığına dikkat çekildi.

İşte YSK'nın İstanbul kararının gerekçeleri

"İTİRAZ KONUSU AK PARTİ'NİN SÜRESİNDE BAŞVURUSU ÜZERİNE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİ"

YSK'nın gerekçeli kararında; 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itiraz konusunun AK Parti'nin süresinde başvurusu üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin seçim iş ve işlemleri nedeniyle olağanüstü itiraz yoluyla iptaline ilişkin olduğu hatırlatıldı.

"OLAĞANÜSTÜ İTİRAZIN KABUL EDİLEBİLMESİ, SEÇİMİN NETİCESİNE MÜESSİR GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE MÜMKÜN OLABİLECEKTİR"

Kararda; 298 sayılı Kanunun 130. maddesi hükmü uyarınca olağanüstü itirazın ancak seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle yapılmasıyla mümkün olduğu belirtilerek, "Olağanüstü itirazın kabul edilebilmesi, seçimin neticesine müessir görüldüğü takdirde mümkün olabilecektir. Keza, seçimin neticesine müessir bir olay veya halin varlığı saptandığında alt kademelerce verilen kararların kesin veya kesinleşmiş olması veya kurullara derece derece ve müddeti içinde müracaat edilmemiş olması, bu itirazın incelenmesine ve reddine sebep teşkil etmeyecektir" denildi.

ÖZEL: "YSK, 'CHP İLÇELERE İTİRAZ ETSEYDİ ONA DA BAKARDIM' DİYOR"

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Isparta Milletvekili Recep Özel, ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin neden yenilenmediğini açıkladı.

Özel, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; "YSK diyor ki, 'önüme gelmeyen itiraza resen bakma yetkim yok, önüme sadece İstanbul ve iki ilçeyi AK Parti ve MHP getirdi ona baktım' CHP ilçelere itiraz etseydi ona da bakardım' diyor. Niye 4 pusulanın 1'i geçersiz de 3'ü geçerli diye soranlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN İPTALİNİ İSTEDİ, YSK OY BİRLİĞİYLE REDDETTİ!

CHP ve İYİ Parti; Mayıs 2019 tarihinde İstanbul'da 31 Mart 2019'da yapılan tüm ilçe belediye başkanlığı seçimleriyle 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin iptali için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve İYİ Parti'nin tam kanunsuzluk ile İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu reddetti.

CHP, 25 İLÇEDE SADECE SANCAKTEPE İLÇESİNDE İTİRAZ ETTİ, SİLİVRİ'DEKİ İTİRAZINI 2 GÜNDE GERİ ÇEKTİ

Öte yandan; CHP'nin ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde sadece Sancaktepe ilçesinde oyların yeniden sayımı için itirazda bulunduğu öğrenildi.

CHP'nin; Silivri ilçe belediye başkanlığını 2 bin 762 oyla kaybetmesi üzerine oyların yeniden sayılması için itiraz ettiği ancak 2 gün sonra CHP Genel Merkezi'nin uyarısı üzerine Silivri itirazını geri çektiği bildirildi.

SİLİVRİ'DE 2 BİN 762 OYLA KAYBETTİ, GEÇERSİZ OY 4 BİN 583. İTİRAZINI İKİ GÜNDE ÇEKTİ!

CHP Silivri İlçe Teşkilatı; seçimi 2 bin 762 oyla kaybetmesi, 4 bin 583 oy geçersiz sayılması üzerine Silivri İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu.

CHP'nin başvurusu üzerine ilçe belediye başkanlığına ilişkin oyların yeniden sayılmasına başlandı. CHP Silivri İlçe Teşkilatı'nın; başvurusundan iki gün sonra CHP Genel Merkezi'nin uyarısı üzerine itiraz hakkından vazgeçtiği ve oy sayımının da durdurulduğu bildirildi.

EYÜP'TE 3 BİN 936 OYLA KAYBETTİ, GEÇERSİZ OY 6 BİN 323 ANCAK İTİRAZ ETMEDİ

CHP'nin; Eyüpsultan ilçe belediye başkanlığını 3 bin 936 oyla kaybetmesine rağmen oyların yeniden sayılması için itiraz etmediği de öğrenildi. CHP'nin Eyüpsultan ilçesinde 6 bin 323 oyun geçersiz olmasına rağmen Eyüp İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etmemesi dikkat çekici bulundu.