Makam aracı iftirasının sahibi İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki araç saltanatı şoke etti

31 Mart gecesinden bu yana provokatif söylemleri ile toplumu kutuplaştıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kirli çamaşırları bir bir dökülüyor. Eline tutuşturulan düzmece belgelerle İBB'ye iftira atan ve yalanda sınır tanımayan CHP'li İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılında, ulaşım hizmetlerinde fazladan 68 araç kiraladığı, taşıt kiralama giderlerinin CHP döneminde 3 kat artış gösterdiği belirlendi.

MİLYONLUK TAŞIT SEVDASI

Dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a kesintisiz hizmet için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) 'uydurma kiralık araçlar' üzerinden karalamaya çalışan İmamoğlu'nun 'araç saltanatı' gün yüzüne çıktı. İBB'nin hizmet araçlarını diline dolayan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı görevinde, milyonluk taşıt sevdasından vazgeçmediği belgelendi. Beylükdüzü için açıkladığı vaatleri yerine getiremeyen CHP'li İmamoğlu'nun dudak uçuklatan rakamlar karşılığında araç filosu kurduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediyesi'nin AK Parti tarafından yönetildiği süreçte, 3 milyon lira olan araç kiralama giderinin, İmamoğlu döneminde 9 milyon liraya ulaştığı saptandı.

CHP'NİN DEV ARAÇ FİLOSU

Beylikdüzü Belediyesi'ni borç batağına saplayan İmamoğlu döneminde binek araç sayısının 79'dan 110'a çıkartıldığı belirtildi. 213 kiralık araç filosuna 9 milyon lira ayıran CHP'li başkan, son model lüks araçları istediği kişilerin emrine sunarak kamu kaynaklarını umarsızca sömürdü. Yıllık 11 milyon lirayı bulan ulaşım giderleri, Beylikdüzü halkının parasının nasıl çarçur edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 120 kayıtlı binek aracı bulunan Beylikdüzü Belediyesi'nin araç sayısında Türkiye'nin en büyük yerel yönetimi olan İBB'yi yakaladığı, 463 kişinin çalıştığı CHP'li belediyede yönetici başına iki binek aracın düştüğü ifade edildi.

YALANA TOKAT GİBİ CEVAP

CHP/HDP/İP'in İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun uyduruk belgelerle hedef aldığı İBB, yaptığı yazılı açıklamada, yurtiçinden ve dışından gelen misafirlerin kullanımına tahsis edilenler dahil hizmet veren araç sayısının 120 olduğunu bildirdi.

BU DA İKİNCİ İMAMOĞLU

Sarıyer Belediyesi'nin CHP'li başkanı Şükrü Genç'in de 231 lüks araca günlük 110 bin TL, aylık 4 milyon TL ödediği ortaya çıkmıştı. Kiralık araçlar arasında Genç'in 2 milyon TL'lik lüks makam otomobilin de bulunduğu tespit edilmişti.



