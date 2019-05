Bir siyasetçi takıntılı şekilde aynı şeyleri söylüyorsa, o siyasetçinin sözünü ettiği konuyla ilgili mutlaka bir açığı vardır. Sonunda Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun "İsraf" konusunu sürekli gündeme getirmesinin sırrını çözdü.



Litresi 15 lira

Her fırsatta "İstanbul Belediyesi'ndeki israfa son vereceğim" diye konuşan İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ndeki israf tablosu ortaya çıktı. Mesela 2019 bütçesinde 217 araç için 1 milyon 80 bin litre akaryakıt alımı öngörülüyor. Bunun için 16 milyon 297 bin TL'lik ödenek ayrılmış. Sonuçta İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 1 litrelik akaryakıt bedeli 15 liraya geliyormuş.

"Beylikdüzü Belediyesi 2019 Performans Programı'nda" belediye bünyesinde yapılan harcamaların her biri kalem kalem belirtildi. 19.10.2018 tarih ve 99 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen 152 sayfalık bütçe raporunda detayları ise şöyle:



27 kişiye 120 araç

Raporun 23. sayfasında Beylikdüzü Belediyesi organizasyon şeması belirtildi. Dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 başkan yardımcısı ve 21 alt müdürlüğün isimleri tek tek yazıldı. 2019 Performans Programı'nın 26. sayfasında ise Beylikdüzü Belediyesi'nin araç durumuna ilişkin istatistiklere yer verildi. İstatistiklere göre belediye başkanı, yardımcıları ve müdürler olmak üzere toplam 27 yönetici var. Ancak kiralanan binek araba sayısı 120. Kiralanan araçların yarısının hizmetler için kullanıldığı var sayılsa bile neredeyse her yöneticiye iki makam aracı düşüyor.



Her gece bir etkinlik var

Performans raporunun 72. sayfasında 2019 yılında yapılması planlanan 20 konser bilgisine yer verildi. 20 konser programının düzenlenmesi için bütçeden 2 milyon 636 bin TL'lik ödenek ayrıldı. Yine aynı sayfada belirli gün ve özel hafta etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin bilgiye de yer verildi. 2018 yılında 154 adet saygı, anma geceleri ve etkinlikler programı için 1 milyon TL ödenek ayrılırken, 2019 yılı için yapılması planlanan 155 adet saygı, anma geceleri ve etkinlikler programı için 2 milyon 334 bin TL'lik bütçe ayrıldı.



Bilgisayar enflasyonu

-Beylikdüzü Belediyesi'nde 342 memur, 121 işçi istihdam ediliyor. Ancak bütçede iddia edildiğine göre belediyede 710 masaüstü, 47 dizüstü olmak üzere 757 adet bilgisayar bulunuyor. Yapılan hesaplamada 463 personele ortalama 2 bilgisayar düşüyor.



Yazıcı bolluğu

-Bütçeye göre belediyede toplam 90 adet yazıcı mevcut. Hazırlanan 2019 yılı bütçesinde "Belediye Bilgi İşlem Altyapısı" hizmetleri kapsamında 90 yazıcının bakım, onarım ve baskı hizmetlerinin karşılanması için yıllık 1 milyon 440 bin TL'lik ödenek ayrıldı. Yani ortalama her bir yazıcının yıllık bakım, onarım hizmeti için 16 bin TL para harcanacak.



400 tane film

-41. sayfada Kültür İşleri Müdürlüğü faaliyet raporu ve kalemlere ayrılan ödenek miktarları belirtildi. Raporda yapılan incelemede 2019 yılı için 400 adet film çekilmesi planlandı. 400 adetlik film için Beylikdüzü Belediyesi'nin yıllık bütçesinden 1 milyon 260 bin TL'lik ödenek ayrıldı.