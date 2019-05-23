İzmir'de Tunç Soyer ve Tuncay Özkan'ın kongre mücadelesi

CHP İzmir'de il ve ilçe kongreleri öncesi kulisler kaynıyor. CHP il teşkilatı Eylül ayında yapılacak il ve ilçe kongreleri için hazırlıklara başladı. Şu anda alttan alta başlayan kulis çalışmalarının Eylül ayının gelmesi ile birlikte adeta bir savaşa dönmesi bekleniyor.

CHP'de İzmir'in patronluğu için CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan ve İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında büyük bir çekişme yaşanıyor.

İzmir'in patronu olmak isteyen ve Çiğli, Buca ile Çeşme'de kendine yakın isimleri belediye başkan adayı yaptırmayı başaran Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, il kongresini İzmir örgütünde 'mutlak hakimiyetini' sağlama fırsatı olarak görüyor. Özkan'ın İl Başkan adayı olarak 'tanınmış bir gazeteciyi' hazırladığı da iddialar arasında.

İzmir'de Tunç Soyer ile Tuncay Özkan'ın kongre mücadelesi

Öte yandan, CHP İzmir'in patronluğu konusunda şu ana kadar açık bir mücadeleye girmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de kongre sürecinde örgütte insiyatifi ele almak istediği belirtiliyor. Soyer, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kendisiyle birlikte hareket eden CHP İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu'nu bu görev için düşünüyor.



Soyer'in, Büyükşehir'in gücünün etkisiyle Nalbantoğlu'nu İl Başkanı seçtirmek istediği ifade ediliyor. Soyer'in bu şekilde şimdiye kadar doğrudan karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiği Tuncay Özkan'ın il örgütündeki gücünü kırıp İzmir'in patronu olmak istediği ifade ediliyor.