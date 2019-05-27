FETÖ’nün ihanet timine Öcalan kriteri

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin yargılandığı davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından da onanmıştı. Onama kararıyla birlikte sanık durumdan olan suikast timinin üyeleri, hükümlü durumuna geldi. İnfaz rejimine göre ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılan hükümlüler 36 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyor. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı müddetnamelerle, darbecilerin ömür boyu cezalarını kapalı cezaevinde çekmeleri için kritik bir adım attı. İnfaz Savcılığı, ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla cezalandırılan ve cezaları kesinleşen tim üyeleri Özay Cöle ve Osman Kılınç'ın ne kadar süreyle cezaevinde yatacağına dair müddetnamelerini hazırladı. İnfaz Savcılığı, her iki darbeci için PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında uygulanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkıdaki Kanunun 107/16 maddesinin uygulanmasına karar verdi. Söz konusu maddeye göre alınan kararla Sincan Kapalı Cezaevi'nde bulunan darbeci hükümlüler "hiçbir şart ve halde koşullu salıverme işlemi yapılmaksızın" ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezalarını tamamlayacak. Savcılığın ihanet timini koordine eden sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski general darbeci sanık Gökhan Şahin Sönmezateş ile menfezde yakalanan örgütün "paşa" lakaplı darbeci astsubayı Zekariya Kuzu'nun müddetnamelerini de hazırlamaya başladığı öğrenildi. Ayrıca darbe davalarından yargılanan ve alacakları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtayca onanacak olan tüm darbeci sanıklara aynı kanun maddesi kapsamında müddetname hazırlanabileceği belirtildi.Darbecilerin ömür boyu cezaevinde kalmalarının yolunu açan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkıdaki Kanun 107/16 maddesi şöyle: "5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, "Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar" başlıklı Dördüncü Bölüm, "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı Beşinci Bölüm, "Milli Savunmaya Karşı Suçlar" başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz."