Sahte seçim sandık tutanağıyla Binali Yıldırım’ın oyunu çalmışlar

Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oylarının sahte tutanaklarla çalındığı tespit edildi. Kadıköy ilçesinde bir sandıkta, iki farklı seçim sandık tutanağı hazırlandığı ve Binali Yıldırım'ın 76 oyunun 1 olarak yazıldığı tutanağının Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'na gönderildiği ortaya çıktı.

BİRİ GERÇEK DİĞERİ SAHTE OLMAK ÜZERE İKİ ADET SANDIK SONUÇ TUTANAĞI HAZIRLANMIŞ!



Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçelerinde de oy usulsüzlüğüne dikkat çekiliyor.

İstanbul'da Kadıköy ilçesi Erenköy Mahallesi 2075 No'lu sandıkta biri gerçek diğeri sahte olmak üzere iki adet sandık sonuç tutanağı hazırlandığı ve oy çuvalına sahte olan tutanağın konulduğu öğrenildi.

BİNALİ YILDIRIM'IN 76 OLAN OYU SAHTE SEÇİM TUTANAĞINA 1 OY OLARAK İŞLENMİŞ



Kadıköy 2075 No'lu sandıkta; Binali Yıldırım'ın oyu gerçek seçim sandık tutanağına 76 oy olarak işlendi. Organize oy hırsızlığı çetesi Binali Yıldırım'ın 76 oyunu sonradan hazırlanan 'sahte' tutanağa 1 oy olarak işledi. Binali Yıldırım'ın 1 oy olarak yazılan sandık seçim tutanağı çuvala konularak mühürlendi.

Kadıköy İlçe Seçim Kurulu'nda görevli Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1 olarak YSK sistemine girdi.

ARNAVUTKÖY 1487 NO'LU SANDIKTA DA BENZER OY HIRSIZLIĞI YAŞANDI



Arnavutköy ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 1487 No'lu sandıkta da iki farklı seçim sandık tutanağı sonuç hazırlandığı ve Binali Yıldırım'ın '182' oyunun '1' olarak yazıldığı tutanak YSK'ya gönderildiği tespit edilmişti.