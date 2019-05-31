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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül AA 'nda yargı reformu strateji belgesini yorumluyor. Bakan Gül, "İnsan hakları eylem planını yakında açıklayacağız.'' açıklamasını yaptı. Adalet Bakanı Gül, yargı süreci ile ilgili de "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak." dedi.

Giriş Tarihi: 31.5.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 11:38
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar

İşte Bakan Gül'ün AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamalardan satır başları:

''Tutuklulukta soruşturma ve kovuşturma dönemiyle ilgili bir azami süre var. Diyelim 3 yıl dava açmadınız, 3 yıl tutuklu kalabiliyor. Böyle olmayacak.
Birisi tutukluysa bir an önce mahkemenin önüne çıkması onun en doğal hakkıdır. İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkumiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz."

"YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ"

"İnsan hakları eylem planını yakında açıklayacağız. Attığımız adımlar elbette AB'de, tüm dünyada objektif bakan herkesin kabul edeceği metinler. (AB üyeliği) sürecine de olumlu katkı sağlayacak."

YARGIYA GÜVENİ ARTTIRICI DÜZENLEMELER

"FETÖ'nün tahrip ettiği yargı, insanların yargıya güvenini ortadan kaldırdı. Yargıya güveni artırıcı düzenlemeler ve uygulamadaki eksiklikleri tespit edip bunları çözmek, bizim için en önemli husus. Atılacak adımlarla hem vatandaşın yargıya güvenini tesis hem de daha hızlı, makul sürede yargılamayı takip edeceğiz.''

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklamalar
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