Daha az tutukluluk daha fazla özgürlük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuştu. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki en büyük kazanımlarından birisi de reform paketlerini geliştirmiş olması. Bu reformlara AB istediği için değil, milletimin ihtiyacı olduğu için sahip çıkıyoruz. 9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan bu belgenin hazırlığında da AB kriterleriyle birlikte ülkemizin demokrasi, adalet ve insan hakları talepleri göz önüne alınmıştır.

Yargı Reformu Strateji Belgesi, eskiden beri devam eden reformların güncellenmesiyle ortaya çıkmıştır. Amacımız tüm kurumlarımızın mülkiyet hakkına, seyahat hürriyetine, özgürlükleri kısıtlayan tüm uygulamalara karşı duyarlı olmasını sağlamaktır. Uygulamadaki aksaklıkları çözmekte kararlıyız. Bu reform belgesiyle bize verilen sözler tutulmuyorsa da AB sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni yargı bağımsızlığının geliştirilmesi, hukukun güçlendirilmesi, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi çerçevesinde hazırladık. İki temel perspektif 256 faaliyet bulunuyor. Her bir başlık uzun çalışmaların, emeklerin ürünüdür.Burada belgedeki perspektif, amaç, faaliyetleri ana hatlarıyla ifade etmek istiyorum.Yargı Reformu Strateji Belgesi iki temel anlayış üzerine oturuyor. Biri hak ve özgürlüklerdir. 2002'den itibaren Türkiye'nin önceliklerini bu başlıklar altına almaya gayret ettik. İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutuklama tedbiri ölçülü uygulanacak. Tutuklamaya zorunlu hallerde başvurulacak. İnternet üzerinden ifade özgürlüğü yeni tartışma haline gelmiştir. Bu konuda da yeni yaklaşımlar geliştirdik. Adil yargılanma hakkının korunmasını hedefliyoruz. Adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması önceliklerimiz arasında olacak. Adliyede vatandaşların işlerinin kolaylaştıracağız.İfade özgürlüğüne ilişkin kararlar istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız. Tutuksuz yargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Bu sürelerin soruşturma ve kovuşturma için ayrı ayrı düzenlemeyi ele alıyoruz. Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız.Coğrafi teminatla hakim ve savcılar isteği olmaksızın başka yere tayin edilemeyecek. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek mahkemelerden temsilciler bulundurulmasını amaçlıyoruz. Hakimler ve savcılar hakkında disiplin prosedürlerini yeniliyoruz. Disiplin cezalarını da yeniden belirliyoruz. 2010'da Anayasa değişikliğindeki ihraç kararına ilişkin yargı yolu açılmıştı.Reform belgemizin üçüncü amaç başlığı insan kaynaklarının nitelik ve niceliğinin artırmasıdır. Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıl olacak, kontenjan azaltılacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda belli puan alanlar avukatlık stajına başlayabilecek. Avukatlık için hukuk mesleğine giriş sınavında başarılı olma şartı aranacak. Hakim, savcı ve noter olabilmek için özel meslek sınavlarına girilmesi gerekecek. Devlet ve vakıf üniversitelerini kalite ekseninde otokontrole sevk etmeyi planlıyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin getiriliyor olması başka bir yeniliktir. Mezun olanlar önce yardımcı olacak, ardından yeni sınavla mesleğe geçecekler. Mesleğe kabul yardımcılar arasından yapılacak. Hakimler ceza ve hukuk hakimi olarak uzmanlaşacak.Dördüncü amaç başlığı performans. HSK bünyesinden performans ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren davalar takip edilecek. Gerekiyorsa uzama sebeplerinin çözümü sağlanacak. Makul sürede yargılanma hakkı için mahkeme ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturacağız. İstinaf mahkemelerini güçlendiriyoruz. 11 istinaf mahkemesi bulunuyor. 4 bölge adliye mahkemesi daha faaliyete geçecek. Çevre ve enerji mahkemeleri kurulacak. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın beyanlarının alınabilmesi ve dilekçe sunabilmesi sağlanacak. Ceza mahkemeleri 24 saat çalışacak. Yurtdışındaki vatandaşlarımız yabancı ülke tarafından verilen kararlarla ilgili önemli sorunlar yaşayabiliyor. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın da sıkıntılarını çözüyoruz.Beşinci amaç başlığı savunma hakkının etkin kullanımının sağlanması. Avukatların bilgi ve belge temini için yetkilerini geliştiriyoruz. Kira ve eser başta olmak üzere belirli değerin üzerindeki bazı sözleşmelerin, bağış ve ölüm gibi işlemlerin avukat yardımıyla hazırlanması zorunlu olacak. Avukatlık hizmetlerinin vergilendirilmesi için iyileştirici düzenlemeler yapıyoruz. Çocuk mahkemelerindeki uyuşmazlıklarda olduğu gibi aile hukukunda da avukatlık ücreti vekaleti bedelini indiriyoruz. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması nedeniyle kamuda nitelikli avukat çalıştırmak güç oluyor. Kamuda görev yapan avukatlarla ilgili sorunları çözüyoruz. Türk avukatlık camiası uluslararasında faaliyet gösterecek şekilde hızlı bir girişim içindedir. Avukatların mesleki kariyeri gelişiyor. Avukatlara da yeşil pasaport hakkı vererek uluslararası faaliyetleri kolaylaştıracağız.Altıncı başlık adalete erişimin kolaylaştırılması. Sürelerin farklı olması karışıklıklara neden olmuyor, mağduriyetlere de yol açıyor. Görevsizlik ve yetkisizlik nedeniyle bozma kararı verilme oranı oldukça yüksektir. Bu durum yargılama sürecini uzatıyor. Tanıklık uygulaması, maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına doğrudan etki eden yöntemdir. Tanıklığı zorlaştıran uygulama ve yaklaşımların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma yapılacak. Yedinci amaç başlığı ceza adalet sisteminin artırılmasıdır. Cumhuriyet Savcılarının yetkileri genişletilecek. Yeterli şüphe kavramı basit şüphe olarak tatbik edilmekte bu da dava sayısını artırmakta. Küçük soruşturmalarda dahi Cumhuriyet savcıları tarafından dava açılmaktadır. Şüphelilerin yüzde 52'si hakkında kovuşturmaya yer verilmemiştir. Sistemi mahkumiyet ihtimali az olanlar için açılmaması yönünde geliştirmek gerekli. Uzlaşma uygulamasını genişleteceğiz. Cezada pazarlık yöntemini getirmeyi planlıyoruz. İddianamenin iade kapsamı yeniden düzenlenecek. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamı sağlanacaktır. Emniyette görev yapacak hukukçuların çoğalması görevlerin gereği gibi yerine getirilmesini sağlayacaktır. Konusu suç teşkil eden bazı basit fiillere yönelik bazı usuller getirilecektir. Şahsa karşı işlenen suçların nitelikli halleri şikayete bağlı hale getirilecek.Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocuklar için özel mekanizma içinde değerlendirilecek. Sosyal tedbirlerle takip edilmesi kendilerine iyi bir gelecek kurmak için desteklenecektir. Çocuklar hakkındaki davaların ilk derece yargılama ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli olarak yapılacak. Yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazı sağlanacaktır. Stratejimizin sekizinci amaç başlığı yargılamanın sadeleştirilmesi ve etkinliğinin artırmasıdır. Uyuşmazlığın hızla çözümlenmesi için bir yargılama usulü ihdas edilecektir. 5 bin liranın altındaki tebligatların hızlı bir sürede çözümü sağlanacaktır. Yargı harçlarının hesaplanması mahkemelerin iş yükünü artırmaktadır. Yargı harçlarında da basitlik sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.Noterlik sayısını artıracağız. Sayının artması vatandaşların işlerini kolaylaştırmıştı. Her asliye hukuk mahkemesi çevresinde noterlik kurulması zorunlu hale gelecek. Bu kurumun daha işlevsel hale gelmesi temin edilecek. Noterliklerin resmi çalışma saatleri dışında ve tatil günlerinde de hizmet sunmasını da nisan başı itibariyle başlatmıştık. Dokuzuncu amaç başlığı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin oluşturulmasıdır. Uzlaşma şikayete bağlı suçlar ve kanunda öngörülen bazı suçlar için yapılmıştır. Geçtiğimiz yıl 380 bin dosya gönderildi. Uzlaşma ile sonuçlanan 350 bin olmuştur. Şiddet içermeyen uzlaşmalarda aile arabuluculuğu getirilmesi sağlanacaktır. Açılan dava hakim tarafından arabuluculara havale edilecektir. 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan belgemizi özetlemiş olduk. Bu belge geniş bir yelpazede yaptığı istişarelerle ortaya çıkmıştır. Amacımız milletin adalet duygusunu güçlendirecek, hukuka güveni tahkim edecek bir yargı uygulamasını hayata geçirmektir. Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasında ilginç bir diyalog da yaşandı. Feyzioğlu, Erdoğan'ın yeşil pasaport müjdesinin 15 yıllık avukatları da kapsamasını talep etti. Başkan Erdoğan da "20 yıllık avukatlara verelim" dedi. Feyzioğlu, "Ağanın eli tutulmaz" diye karşılık verdi.BaşkanErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanlarına iftar verdi. Konuşmasında birlik çağrısı yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak önceliğimiz olacak. Geciken adalet adalet değildir. Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade edemeyiz. Türkiye bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı. 82 milyonun her bir ferdinden felaket tellallarına prim vermeyip ülkemizin potansiyeline güvenmelerini rica ediyorum. Her fırsatta vatandaşlarımızı Türkiye ortak paydasında buluşmaya çağırıyoruz. Hiç kimsenin milletimizin arasına nifak tohumları ekmesine, insanlarımızı birbirine düşürmesine izin vermeyeceğiz. 82 milyon gönül birliği içinde inşallah geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık, istikbalimiz parlaktır. Türkiye'nin yolu hiç olmadığı kadar açıktır."Tutuklamaya yönelik yeni adımlar atıyoruz. Tutuklama tedbiri istisnai uygulanacak. Tutuksuzyargılamayı asıl yöntem olarak görüyoruz. Adli yargılama hakkı daha etkin korunacakİfade özgürlüğü kararları istinaf aşamasından sonra Yargıtay'da da incelenecek. Bir internetsitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışma yapacağızHakim ve savcılar coğrafi teminatla isteğe bağlı olmaksızın başka yere tayin edilemeyecek.Disiplin cezaları yeniden belirlenecek. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek yargı temsilcileri olacakHukuk fakültelerinde eğitim 5 yıl olacak, kontenjan azaltılacak. Hukuk mesleğine girişsınavında başarılı olanlar stajyer avukat olabilecek. Hakim ves avcı yardımcıları olacakYargıda performans ölçüm ve takip merkezi kurulacak. Davaların uzama sebeplerininçözümü sağlanacak. Çevre, imar ve enerji gibi konularda özel mahkemeler kurulacakAvukatların bilgi ve belge temin etme yetkisi artacak. Yeşil pasaportla avukatların uluslararasıfaaliyetleri kolaylaştırılacak. Belli değerin üzerindeki sözleşmelerde avukat zorunlu olacakTanıklığı zorlaştıran uygulamalar kaldırılacak. Mahkumiyet ihtimali az olanlar için dava açılmayacak.Cumhuriyet savcılarının takdir yetkisi artacak. Basit yaralama ve tehdit şikayet kapsamına alınacak15 yaşından küçük çocuklarda ilk derece yargılama ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli yapılacak.Çocuklar iyi bir gelecek için sosyal tedbirlerle desteklenecek. Yaşlı, hamile ve çocuklar cezayı evde çekecekNoterlik asli meslek olacak, sayıları artırılacak. Her asliye hukuk mahkemesi önünde noter zorunlu olacak. Uzlaşmagenişletilecek. Şiddet içermeyen suçlarda aile arabuluculuğu gelecek. Hafif suçlarda cezada pazarlık yapılabilecek