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’daki ’cüler ayıklanıyor: 21 FETÖ’cü asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 21 asker tutuklanırken, 13 şüpheli ise itirafçı olduğu gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2019 18:24 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 18:58
TSK’daki FETÖ’cüler ayıklanıyor: 21 FETÖ’cü asker tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 78 şüpheliden 46'sı yakalandı. Şüphelilerden 21'i sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılıkça 28 Mayıs 2019 günü İstanbul ve 23 farklı ilde 74 asker şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.13 ETKİN PİŞMANLIK

Bugün itibariyle bu şüphelilerden 46'sı yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 13'ü etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgüt faaliyetlerini deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldı.

Savcılıkça işlemleri tamamlanan şüphelilerden 23'ü tutuklanmaları, 10'u mevcut delil durumuna göre adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

21 TUTUKLAMA

Tutuklanmaları talep edilen şüphelilerden 21'i tutuklanırken 2'si mevcut delil durumu/Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması/şahsi-ailevi sağlık mazereti nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.

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TSK’daki FETÖ’cüler ayıklanıyor: 21 FETÖ’cü asker tutuklandı
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