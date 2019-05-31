"Bu soru İmamoğlu'nun peşini bırakmayacak"

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, çok partili siyasi hayata geçişimizden bu yana, belki de en hızlı yükselen siyasetçilerden biri. Altı ay bile olmadan hem ummadığı bir noktaya geldi, hem de akla hayale gelmeyen yalan rüzgârları estirdi. Düşüşü de aynı hızda olur mu bilemem ama irtifa kaybetmeye başladığı çok açık.

Sağa sola saldırması, agresifleşmesi, çıktığı her televizyonda gazetecilere ayar vermesi ve umursamaz bir biçimde siyaseti yalanla harmanlaması ortaya öfkesini kontrol edemeyen bir siyasetçi profili çıkarttı.

Başka örnekler vermeye gerek yok, bütün bu denilenleri son olayda görmek mümkün. Genç bir esnafla tartışmasında her şey var.

Öfke, ötekileştirme, aşağılama...

Genç esnafa "Ukalalık yapma" ya da "Senin beynin uyuşmuş..." gibi aşağılayan sözlersöylemesi bir siyasetçinin tahammülsüzlüğünü ve sınır tanımayan "kibrini" gösteriyor.

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