Pençe şehitlerini binler uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Pençe Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ise Sakarya'nın Geyve ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Taşhan'ın cenazesi ilk olarak baba ocağına götürüldü. Helallik alınmasının ardından Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi. Şehidin annesi Ayşe ve babası Halis Taşhan taziyeleri kabul etti. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı. Şehidin babasının engelli olduğu, ailesinin geçimini sağladığı ve 3 kardeşini okuttuğu, kardeşi Ahmet Taşhan'ın İzmir'de askeri okulda öğreci olduğu öğrenildi.Şehit Aydın için ise Geyve Sinanbey Camisi'nde tören düzenlendi. Törenin ardında şehit Aydın, Melekşesolak Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehidin tabutunun üzerinde ki asker yüzüğü yakınlarını yasa boğdu. Şehidin babası Seyit Aydın "Vatan sağ olsun" dedi. Şehit Aydın'ın 2'si kız 7 kardeşi olduğu öğrenildi.