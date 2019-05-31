Putin ile kritik İdlib görüşmesi

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşerek İdlib'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmenin gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi: "Cumhurbaşkanımız görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurgulamıştır. Cumhurbaşkanımız, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetmiştir. Cumhurbaşkanımız, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G20 Zirvesi marjında Japonya'da Sayın Putin'le yapacakları görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etmiştir."