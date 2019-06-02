Yüksek Seçim Kurulu'nun 31 Mart'ta yapılan İBB seçiminin iptali ve 23 Haziran'da seçimin yeniden yapılmasına ilişkin kararının ardından CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun hemen her konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı. CHP adayının kameralar karşısında söylediği bir sözleri bile inkar etmesi nedeniyle vatandaşlar, "Şimdi biz hangi sözüne inanalım?" diye soruyor. CHP adayının her gün bir yenisi eklenen o yalanlardan bazıları şöyle:



İTİRAZ ETTİ, 'ETMEDİK' DEDİ: AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın "Bütün oyların yeniden sayılmasını CHP itirazlarla engelledi" sözüyle ilgili İmamoğlu'na, CNN Türk'te katıldığı programda "Niye engellediniz" sorusu soruldu. İmamoğlu, "Biz itiraz etmedik" dedi. Oysa CHP, İBB oylarının sayımını durdurmak için iki kez il seçim kuruluna başvurdu.



'UYDURUK' DEDİ, RÖPORTAJ VERDİ: Yunanistan'ın Ethnos gazetesinin "İstanbul'u fetheden Yunanlı: Ekrem İmamoğlu" başlıklı manşetiyle ilgili soru üzerine, "Uydurma bir internet sitesi. Araştırsaydınız keşke" dedi. Ancak Ethnos, Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri. Üstelik İmamoğlu'nun Ethnos'a röportaj bile verdiği ortaya çıktı.



'ANLADINIZ SİZ ONU' YALANI: İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun, "CHP'nin adayı nereli? Trabzonlu. Anladınız siz onu" dediğini iddia etti. Göksu'nun "Anladınız siz onu" diye bir cümlesinin olmadığı ortaya çıktı.



KAMERAMANLAR ATILMADI: CHP adayı, CNN Türk'te katıldığı programda çekim yapan 4 kameramanın görevine son verildiğini iddia etti. CNN Türk ise, "Kameramanlar görevlerinin başında" açıklamasıyla bu iddiayı yalanladı.







"YSK'YA GÜVENİYORUM" SÖZÜNÜ YALANLADI: Habertürk televizyonunda İmamoğlu'na, seçim gecesi söylediği "YSK benim güvendiğim tek kurum, sonuna kadar güveniyorum" sözleri hatırlatıldı. "Hayır" diyerek bu sözlerini de inkar etti.



ATATÜRK TABLOSU İDDİASI BOŞ ÇIKTI: İBB'deki makam odasına astığı Atatürk tablosunun belediye yönetimi tarafından kaldırıldığını iddia etti. Tablonun İmamoğlu'nun özel kalem müdür yardımcısı Kubilay Bayrak ve basın danışmanı Murat Ongun'un asistanı Burcu Ciner tarafından götürüldüğü ortaya çıktı.



ŞEHİT CENAZESİ HABERİ: İmamoğlu, 29 Nisan'da şehit itfaiye onbaşı Taner Çebi'yi anma törenlerine katıldığına ilişkin haberin İBB'nin sitesinden kaldırıldığını öne sürdü. Ancak 29 Nisan saat 13.57'de siteye girilen haber, İmamoğlu'nun tören fotoğraflarıyla birlikte aynen duruyor.



3 BİN 700 OY YALANI: İmamoğlu seçim gecesi Binali Yıldırım'ın "3 bin 700 oyla kazandım" dediğini ileri sürdü. Yıldırım, "Ben rakam vermedim. Ne söylediğimi biliyorum" diye karşılık verdi. Yıldırım'ın konuşmasında da böyle bir ifade yok.



ANTRİKOT KURGUSU: İmamoğlu, İBB'deki ilk gününde kurgu görüntüyle 'antrikot' yalanına sarıldı. Çay ocağında yemekhaneymiş gibi bir havayla giren İmamoğlu'nun menüde hangi yemek olduğunu sorması üzerine çaycı, "Personele musakka, size antrikot" dedi. Ancak İBB'nin tüm binalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın o koltuğa oturduğu 27 Mart 1994'ten beri başkan ve personel aynı yemeği yiyor.



AK PARTİ REKLAMI YALANI: "Google'a Ekrem İmamoğlu yazıldığında AK Parti'nin reklamı çıkıyor" iddiası da yalan çıktı.







İLK İŞİ BALDIZINI İŞE ALMAK OLDU

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları sırasında söylediği yalanların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçen hafta Güngören'de yaptığı konuşmada, "Size söz veriyorum. Kardeşimle, damatımla, kızımla, oğlumla çalışmayacağım. Onlar işine baksın. ben 16 milyon insanımla çalışacağım" dedi. Oysa CHP adayının, 2014'te seçildiği Beylikdüzü Belediyesi'nde göreve başladıktan hemen sonra ilk iş tekstil şirketinde çalışan baldızı Şeriman Kaya Gümüş'ü belediyede işe aldığı ortaya çıktı. CHP adayının 5 yıl görev yaptığı Beylikdüzü'nde koltuğa oturur oturmaz ilk iş baldızını işe almak oldu. Baldız Gümüş, önce belediyenin taşeron şirketinde işe alındı. Ardından kadroya geçirilerek, belediyenin sağlık işleri müdürlüğünde 'Sorumlu' unvanı verdi.



ALKOL HARİTASINI DEĞİŞTİRDİ

CHP adayının başkanlık yaptığı Beylikdüzü'nde ortağı olduğu Teras Park AVM'de içkili eğlence mekanlarının açılması için, ilçenin alkol haritasını da değiştirdiği ortaya çıktı. AVM'de bulunan işletmelerin tamamı değişen haritadan faydalanırken, CHP'nin adayı servetine servet kattı. 'Halka hizmet edeceğim' vaadiyle vatandaşlardan oy isteyen CHP adayı, kat karşılığı müteahhitliğini üstlendiği Yakuplu'daki bir arsa bitişiğindeki 4 dönümlük yeşil alanla ilgili olarak da hem işadamı kimliği, hem de belediye başkanı sıfatıyla kendi kendisiyle sözleşme imzalayan yerel yönetici olarak tarihe geçmişti.

BUGÜN NELER OLDU