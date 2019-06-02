Kaçıyorlar

Irak'tan Türkiye'ye karşı terör tehdidini ortadan kaldırmak için 27 Mayıs günü başlatılan Pençe Harekâtı'nda Mehmetçik, Hakurk Vadisi'nde alan hâkimiyetini ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın gelebiliriz" dediği harekâta hazırlıksız ve ansızın yakalanan teröristlerin zayiat vermemek için sıcak temastan kaçınarak patika yollar ve kayalık bölgelere mayın ve bomba yerleştirip kaçtıkları bildirildi. Türkiye-İran-Irak sınırlarını içine alan Zağros Dağları'nda konumlanan Mehmetçik, teröristler üzerinde ağır psikolojik baskı oluşturuyor.

Hakkâri'nin Derecik İlçesinin sıfır noktasından sınırı geçen hudut tugaylarına bağlı seçkin birliklerin Hakurk'u kuşatma harekâtı bir haftayı geride bıraktı. Milli silahların kullanıldığı, karadan da süren harekatta örgüt ağır zayiat vermemek için toprağı mayınlayıp sürekli geri çekiliyor.

Harekâtın başladığı günden bugüne kadar araziye tuzaklanmış 93 adet tahrip gücü yüksek el yapımı uzaktan kumandalı bomba tek tek imha edildi.

Cumhurbaşkanı'nın "Bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasına paralel olarak bir gece ansızın Derecik sınırından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk Vadisi'ne giren 15 bin asker, teröriste alan daraltma harekâtı kapsamında Zağros Dağları'na konumlandı.

'Pençe' operasyonu kapsamında Hakurk'taki terör hedefleri yerli ve milli füzeyle vuruldu

MEHMETÇİK ZAĞROSLAR'DA

Zağros Dağları PKK'nın terör saldırıları için hayati önem taşıyor. Teröristler Kandil'den Türkiye, İran ve Irak'taki farklı bölgelere geçiş yapmak için Zağros Dağları'nı kullanıyordu. Zağros Dağları içinde kalan Barazgir ve Bradost alanı ile Hakurk Vadisi'nde kontrolü ele alan Mehmetçik, teröristleri harekâtın ilk ayağı olarak sınırdan 40 kilometre derinliğe hapsetti.

Türkiye'ye sızan teröristler, Bradost alanı içinde yer alan Bermize, Kelereş ve Sidekan bölgelerinden Çukurca, Yüksekova ve Şemdinli'ye sızıyordu.

Terör örgütü PKK'nın ikinci can damarı da Barazgir Vadisi. Bu vadi, Kandil Dağı'ndan Irak'ın Sincar bölgesiyle Suriye'nin kuzeyine geçişlerde teröristlerin merkez üssü olarak kullanılıyordu. Kandil'deki PKK'lı teröristler, YPG'li olarak Suriye'ye, YBŞ'li olarak Sincar'a; HPG'li olarak da Türkiye'ye sızıyordu.

Barazgir Vadisi'ndeki kontrolle birlikte Türkiye'ye sızmaların yapıldığı Kuzey geçiş güzergâhındaki hattın tamamı güvenli hale getirilerek terörist sızmalarına tamamen kapatılmış oldu.







MEHMETÇİK BAYRAK DİKTİ

Tarihte Büyük İskender bile 30 binden fazla piyade, 6 bin atlı birlikten oluşan ordusuyla ülkeler fethetmek üzere Makedonya'dan çıkıp önüne gelen bütün ordulara diz çöktürmüş, ancak Mezopotamya seferinde Zağros Dağları'nı geçerken, "O dağlara gelene kadar önümde hiçbir güç duramadı. Muazzam ordumun karşısına çıkan bütün orduları dize getirdim. Ama o dağlardan geçerken hiç vermediğim kadar zayiat verdim. Karşımda düzenli bir ordu yoktu. Dağlardan çıplak ayaklı, silahsız insanlar gruplar halinde inip bize saldırıp zayiat verdirip birden kayboluyorlardı. Cesur ve savaşçı insanlardı. Neredeyse ordumun yarısını orada kaybettim. Tanrı o insanları bir daha karşıma çıkarmasın" dediği Zağros Dağları'nı kuşatan Mehmetçik buradaki terör yuvalarını temizleyip kalıcı üsler kurmak için hazırlıklara başladı.







22 TERÖRİST ETKİSİZ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Pençe Harekâtı" kapsamında öldürülen terörist sayısı 22'ye yükseldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı kapsamında 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirtti. Harekata ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu. Harekât kapsamında Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 2 bin doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 2 bin 800 AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."