Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Sosyal medya tetikçileri yine kirli algı peşinde!

tetikçileri yine kirli algı peşinde!

üzerinden muhafazakarları hedef alan kirli bir operasyon başlatıldı. ekranlarında yayınlanan ile programında soru soran başörtülü bir genç kızın görüntüsü kullanılarak atılan yalan tweetler ile yine muhafazakarlar hedef alındı.

Giriş Tarihi: 2.6.2019 13:45 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 13:47
Sosyal medya tetikçileri yine kirli algı peşinde!

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programında başörtülü bir genç kızın 'Bayanların bazen saçını mesh etmek yerine, ensesini mesh etmesi doğru mudur?' sorusunu 'Ameliyat anında namaz vakti gelirse, ameliyatı bırakıp namaz kılmak daha sevap değil mi?' sorusuna çeviren sosyal medya tetikçileri muhafazakarları hedef aldı.

Başörtülü genç kıza ırkçılardan İslam karşıtı saldırı



Bayrak, millet ve din düşmanlığı ile bilinen isimlerin bulunduğu kirli operasyonda Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan firari vatan haini Can Dündar ve türevleri de bulunuyor.

FETÖ'nün statlardaki operasyon kabiliyeti bitmedi

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya tetikçileri yine kirli algı peşinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN