Sosyal medya tetikçileri yine kirli algı peşinde!

ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru programında başörtülü bir genç kızın 'Bayanların bazen saçını mesh etmek yerine, ensesini mesh etmesi doğru mudur?' sorusunu 'Ameliyat anında namaz vakti gelirse, ameliyatı bırakıp namaz kılmak daha sevap değil mi?' sorusuna çeviren sosyal medya tetikçileri muhafazakarları hedef aldı.

Başörtülü genç kıza ırkçılardan İslam karşıtı saldırı





Bayrak, millet ve din düşmanlığı ile bilinen isimlerin bulunduğu kirli operasyonda Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan firari vatan haini Can Dündar ve türevleri de bulunuyor.

.