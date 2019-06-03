Binali Yıldırım'dan Bayram Namazı sonrası önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;



Ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk bugün de Bayram namazımızı kıldık. Öncelikle hepimizin bayramını tebrik ediyorum. İstanbul'un bayramını tebrik ediyorum. Bayramda siz siz olun yollarda kurallara uyun. Anadoluya birçok hemşehrimiz gitti inşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Biz seçime gidiyoruz seçim demokrasi bayramı demektir.



"2 GÜN ŞEHİR DIŞINDA OLACAĞIM"



Bugün İstanbul'da olacağım yarın muhtelif illerimizi ziyaret edeceğim. Sivas, Diyarbakır, Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. 2 gün şehir dışında olacağım. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.

BUGÜN NELER OLDU