Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Binali Yıldırım'dan Bayram Namazı sonrası önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan Bayram Namazı sonrası önemli açıklamalar

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Bayram Namazı sonrası kameralara açıklamalarda bulundu. Herkesin bayramın kutlayan Yıldırım "Anadoluya birçok hemşehrimiz gitti inşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var" dedi.

Giriş Tarihi: 4.6.2019 07:10 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 07:37
Binali Yıldırım'dan Bayram Namazı sonrası önemli açıklamalar

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Ramazan boyunca oruçlarımızı tuttuk bugün de Bayram namazımızı kıldık. Öncelikle hepimizin bayramını tebrik ediyorum. İstanbul'un bayramını tebrik ediyorum. Bayramda siz siz olun yollarda kurallara uyun. Anadoluya birçok hemşehrimiz gitti inşallah tatil sonucu geri dönmeyi ihmal etmezler. Çünkü 23 Haziran'da İstanbul bayramı var. Biz seçime gidiyoruz seçim demokrasi bayramı demektir.

"2 GÜN ŞEHİR DIŞINDA OLACAĞIM"

Bugün İstanbul'da olacağım yarın muhtelif illerimizi ziyaret edeceğim. Sivas, Diyarbakır, Urfa ve Kastamonu'yu ziyaret edeceğim. 2 gün şehir dışında olacağım. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım'dan Bayram Namazı sonrası önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN