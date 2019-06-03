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Bayram namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevaplandıran lideri çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bahçeli kararına gösterirken, Davutoğlu'na da mesaj verdi. Pençe Harekatı'nın Kandil ve çevresine atıldığını söyleyen Bahçeli, "Bu pençe kartal pençesi gibi güçlü bir pençedir. Sonuç hayırlı olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 4.6.2019 07:41 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 08:32
Devlet Bahçeli'den YSK'ya sert tepki

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

Şehitlerimiz var, Türkiye hüzünlü bir bayram yaşamıştır. Seçimlere 19 gün var, karşılıklı saygı içerisinde gerilim oluşturmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuç ne olursa olsun, Türkiye'nin geleceği açısından bir adım olarak görülmeli. İnşallah İstanbul seçimleri hayırlara vesile olacaktır.

MHP İstanbul'da 'Hemşeri harekatı' adı altında başlattığı çalışmalar sürdürüldü. Yeni bir birlik şuuru ortaya çıkmıştır. 19 gün içinde çalışmalarımız devam edecek ben de zaman zaman İstanbul'a giderek çalışmalara katılcağım.

Devlet Bahçeli'den bayram namazı çıkışı önemli açıklamalar

YSK KARARINA TEPKİ

Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar. Soruşturmaya muhatap olunan insanların, hukuki yönden haklı veya haksız oldukları ortaya çıkmadan seçime dail edilmesi tartışmayı tüketmez. Şimdi 19 gün bu tartışacağız, tadı tuzu kalmayacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler asıl görevli millettir

DAVUTOĞLU PARTİ KURACAK İDDİASI

Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Siyasi hayat devam etmektedir, oturmuş, kabul görmüş partiler demokrasinin akan nehirleridir. Davutoğlu ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.



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Devlet Bahçeli'den YSK'ya sert tepki
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