Başkan Erdoğan'dan Bayram namazı sonrası önemli açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



Her şeyden önce Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara ulaştırmasını rabbimden niyaz ediyorum. Tabii çok farklı bir dönemde bayramımızı kutladık. Ramazanı şerife kavuşturduğu gibi bayrama da kavuşturdu rabbim. Pençe harekatımızı yürüten askerlerimizle görüşme yaptık. Bütün hassasiyetiyle devam ediyor. En ufak bir sapma yok ve sonlandırılana kadar da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram Namazı sonrası önemli açıklamalar

ERDOĞAN'DAN İDLİB AÇIKLAMASI

"Suriye ile ilgisi olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ediyor."



GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil

PENÇE HAREKATI

Bugün İçişleri Bakanımız Jandarma Genel Komutanı ile beraber onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Pençe Harekatında askerlerimizle görüştük. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı da devam ediyor. Kararlı bir şekilde ve sonlandırılana kadar da devam edecek.

YSK KARARI

YSK'nın seçim kurulları kararında bir yanlış anlaşılma var, tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük. Hakimlerle ilgili kararlar HSK'ya aittir.



