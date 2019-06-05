Bayram günleri Rabb’in ikramıdır

BUGÜN NELER OLDU

Diyanetİşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı kıldırıp, hutbe irat etti. Erbaş "Bayram günleri, ramazanı eda eden kullarına Rabb'imizin bir ikramıdır. Bugün birbirimize yaklaşma, gönlümüzün ve hanemizin kapılarını açma, mutluluğumuzu paylaşma vaktidir. Bugün bayrama kavuşan bir mümin olmanın umudunu, şükrünü ve sevincini gittiğimiz her yere taşıma zamanıdır" dedi. Bayram sevincinin hürmete ve ikrama en çok layık olan anne-babayla, acı-tatlı günlerin ortağı, can yoldaşı eşle, evlerin tazecik neşesi ve ümidi olan çocuklarla yaşamak gerektiğini söyleyen Erbaş "Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin ve kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım. Küskünlüklere son verelim" diye konuştu.