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Son Dakika: 'dan seçimleriyle ilgili flaş açıklama!

Başkanı , 31 Mart yerel seçimlerinde 'da yapılan usulsüzlüklere ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Güven açıklamasında "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir" dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 23:59 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 00:07
Son Dakika: YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama!

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da yapılan usulsüzlüklere yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. Kanuna aykırı olarak görevlendirme yapan sorumlular hakkında suç duyurusu yapıldığını belirten Sadi Güven şöyle konuştu:

"SEÇİMLERDEKİ USULSÜZLÜKLER DİKKATE ALINARAK..."

Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir. İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir.

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Son Dakika: YSK'dan İstanbul seçimleriyle ilgili flaş açıklama!
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