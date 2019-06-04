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'den seçim açıklaması: daha bir başka dönüşecek

Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. 'da her şey daha güzel olacak. ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.6.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 11:32
AK Parti'den seçim açıklaması: İstanbul daha bir başka dönüşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada şunları söyledi;

MAĞDUR EDİLEN BİRİ VARSA BİNALİ BEYDİR

"(İstanbul seçimi) Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi.

MİLLET İRADESİ NET BİÇİMDE ORTAYA ÇIKACAK

Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz."

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AK Parti'den seçim açıklaması: İstanbul daha bir başka dönüşecek
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