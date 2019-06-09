Ordu Havalimanı'nda hakkı olmadığı halde VIP'i kullanmak isteyen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, kendisine kuralları hatırlatan polislere, Ordu Valisi Seddar Yavuz'u kastederek "Bu vali tam bir it!" diyerek küfretti. İmamoğlu'nun ağzından dökülen o ana ait olduğu öne sürülen bir video günler sonra ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin Ordu Valisi'ne hakaret ettiği ve görevli polislerin tartaklandığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP krizi ile açıklama yaptı.

İMAMOĞLU'NDAN İTİRAF NİTELİĞİNDE SÖZLER

Bir gazetecinin 'Bu vali itlik yapmıştır' ifadelerini sorması üzerine küfür etmediğini söyleyemedi. ''Valinin basitliğini ifade ettim'' cevabıyla adeta hakaret dolu sözlerini itiraf etti. Üstelik duyanları şaşırtacak bir şekilde Ordu Valisinden özür beklediklerini açıkladı. İmamoğlu şöyle konuştu:

CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'Valiye it dediniz mi?' sorusuna itiraf gibi yanıt!

"VALİ BİZE BİR TUZAK KURDU"

Açık söylemek gerekirse Vali bize bir tuzak kurdu. Ben orada Seyit Torun'a rica ediyorum orada. Psikolojim ortada. Her şekliyle yaklaşımım ortada.

"BEN VALİNİN BASİTLİĞİNİ İFADE ETTİM"

Ben Valinin basitliğini ifade ettim. Vali bizden kurmuş olduğu tuzaktan dolayı bizden özür dileyebilir. Ben hangi kısımla ilgili özür dileyeceğim bilmiyorum.