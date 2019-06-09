Medya CHP adayının valiye hakaretini görmezden geldi!

İMAMOĞLU'NA KORUMA KALKANI

Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonu kullanma hakkı olmadığı halde içeriye girmeye çalıştı. Ancak polisler kuralları hatırlatarak içeri alamayacaklarını söyledi. Bunun üzerine Millet İttifakı adayı, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ağır hakaret etti.

Medya Ekrem İmamoğlu'nun skandal hareketini neden görmedi? Valiye "it" dedi medya suskun...

O anlar sadece FOX TV kameraları tarafından kaydedildi. Ancak o görüntüler yayınlanmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu takip eden FOX Haber kameramanları skandal görüntüleri anbean kaydetti. Fakat FOX Haber sunucusu Fatih Portakal İmamoğlu'nun Vali Yavuz'a yönelik ağır hakaret içeren sözlerini yayınlamadı. İmamoğlu'nun medyadaki en büyük destekçisi olan Fatih Portakal, "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" dedi.

FOX TV, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret ettiği görüntüleri neden yayınlamıyor?

ŞAİBELİ SEÇİMLER İPTAL EDİLİNCE ŞİRAZESİ KAYDI

Hukuksuz bir şekilde aldığı mazbata YSK tarafından bloke edilince şirazesi kayan CHP'li İmamoğlu, gerçek zihniyetini gözler önüne seren hareketlere imza atıyor. Önceki gün Ordu-Giresun Havalimanı'nda yetkisi ve hakkı olmadığı halde VIP salonunu kullanmak için arbede çıkaran ve polislere saldıran CHP'nin adayı ve ekibi, Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaretler savurdular.

Ekrem İmamoğlu ve yanındakilerin Ordu Valisi'ne hakaret ettiği ve görevli polislerin tartaklandığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı!

DEVLET TEAMÜLLERİNİ YERLE BİR ETTİ

Bulunduğu ilde devleti temsil eden en üst düzey mevki olan valilik makamına hakaret eden CHP'li İmamoğlu, devlet teamüllerini yerle bir etti. Oysa aynı İmamoğlu, 40 bin vatandaşımızın kanını ellerinde taşıyan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 'heykelini dikme' rüyaları gören Selahattin Demirtaş'ı yere göğe sığdıramamıştı.

HAKARETLER TUTANAKLARA GİRDİ

Olay sırasında Ekrem İmamoğlu'nun, kendisine refakat eden polislere hitaben "Bu sizlik bir durum değildir. Bu Vali itlik yapmıştır. Kendisine aynen iletin" ifadesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Havalimanı Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı S.A.'nın yüzüne karşı "Tayip'in uşakları, haysiyetsizler, şerefsizler", ayrıca polis memurlarına karşı "Bu sizlik bir durum değil, bunu it Valinin yaptırdığını biliyorum. O Valinin getireceğim. Bu devran döner elbet, herkes hesabını verecek" ifadesi, CHP Ordu İl Başkanı Yusuf Furtun'un, VIP girişinde bulunduğu esnada "Bu Vali il başkanı mı, AK Parti başkanı mı belli değil" ifadeleri tanıklarıyla birlikte tutanaklara işlendi.

VIP SALONUNA ZORLA GİRMELERİ VE SALONU İŞGAL ETMELERİ...

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İmamoğlu'na, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından defaatle büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde olmadığından VIP salonunu kullanmalarının mümkün olamayacağı ifade edildiği aktarılan açıklamada, "İfade edilmesine karşın kendilerine yapılan izahat ve ikazlara aldırmayarak, görevli polis memurlarına ve özel güvenlik görevlilerine mukavemet etmek ve itmek suretiyle VIP salonuna zorla girmeleri ve salonu işgal etmeleri sonucu yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 6 Haziran Perşembe günü Valiliğimizce bir açıklamada bulunulmuştu." ifadesi kullanıldı.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET MUŞ: FOX O ANLARI GİZLİYOR! NİYE?

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada FOX TV'nin Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hakaretleri gizlediğini söyledi. Muş, yaptığı açıklamada, "İmamoğlu'nun devletin valisine "it" dediği hatta yanındaki vekilin ağır küfürler savurduğu görüntüyü niye yayınlamıyorlar? FOX Tv gizliyor. Niye? İmamoğlu'nun makyajı dökülecek gerçek yüzü ortaya çıkacak diye. Sözde tarafsız haber kanalı. Ne tarafsızı? Bunlar CHP'nin medya birimi." ifadelerini kullandı.