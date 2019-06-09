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: O teröristler etkisiz hale getirildi

, Azez'deki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne saldıran terörist hedeflerin tespit edilerek imha edildiği açıklad

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.6.2019 20:08 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 20:10
MSB: O teröristler etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Afrin'de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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MSB: O teröristler etkisiz hale getirildi
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