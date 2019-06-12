Ekmeğimizi geri istiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

CHP ve HDP'ye geçen belediyelerdeki işçi çıkarma, sendika değiştirme, baskı ve zülmü protesto etmek için düzenlenen "Adalet ve Hak Yürüyüşü" dün başladı. 97 işçinin çıkarıldığı Bolu Belediyesi önünde başlayan yürüyüş 11 gün sürecek ve Ankara'da CHP genel Merkezi önünde yapılacak protesto gösterileriyle sona erecek. CHP ve HDP'li belediyelerdeki kıyımı protesto için "Emek ve Adalet Yürüyüşü" yle yollara düşen işçiler yaşadıkları dramı SABAH'a anlattı.Ayın 22'sinde her zamanki gibi kalkıp işe gittik. Öğlene kadar çalıştık. Çavuşlarımız, süpürge ve küreklerinizle "Valilik önüne gelin' dedi. Gittik. İşten çıkarıldığımızı söylediler. Bir arkadaşımız canına kıymaya kalktı, bir diğeri bayıldı. Sonra Allah razı olsun sendikamız arkamızda durdu. Bolu Belediyesi'nde 4 buçuk yıllık emeğim var. Temizlik elemanıydım, bizden 35 kişi belediyede bütçe yetersiz denerek çıkarıldık. Bayramımız olmadı, çoluk çocuk buradaydık. Biz dışarıda süpürge yapan, herkesin pisliğini süpüren, çöpünü toplayan insanız. Bizden ne istediler? Belediye başkanı 'Seçimden önce birlikte çalışacağız' dedi. Sözünü tutmadı. Evli değilim, alzheimer hastası annem ve sakat babama bakıyordum.Evin tek geçim kaynağı bendim. Tek isteğim ekmeğimi geri almak.Yaklaşık 7 yıldır İşkur bünyesinde çalıştıktan sonra belediye kadrosuna alındım. Tanju beyin gelmesiyle işten çıkarılmam bir oldu. Evliyim 4 çocuğum var. Eşim çalışmıyor. Evin tüm geliri benim işten çıkarılmamla kesilmiş oldu. 49 gündür belediye önünde ekmeğim, aşım için mücadele ediyorum. Geri dönene kadar da devam edeceğim. Bütçe yok dediler, 'Biz belediye elemanları olarak gereken desteği verelim, gerekirse maaş almayalım bir süre' dedik ama onu da kabul etmediler. Sendika değiştirin dediler, biz değiştirmedik, bazı arkadaşlar değişti ama onlardan da çıkarılanlar oldu. Büyük çocuğumun düğünü için kredi çektim, onu ödüyordum, bankalar kapımıza dayandı.Bolu temizlik işçisiyim. İşten attılar. Eşimle ve çocuklarımla sorun yaşıyorum. Eşim kalıp ustası. İnşaat olursa gidiyor. Evimiz çok huzursuz.Bolu'da 2013'ten beri temizlikçi olarak çalışıyordum. İşten atıldığımdan beri yemeden içmeden kesildim. 45 günde 9 kilo verdim. Uykusuzluk huzursuzluk hepsi var. Ailem benim için korkuyor, "doktora gidelim" diyor. Eşim inşaat işçisi. İş bulursa çalışıyor. Kızım Ankara'da üniversitede okuyor. Son dönem yaşadıklarımız çocuğumu da etkiledi. Dün sınavı vardı, "kötü geçti anne" diyor.Çanakkale Bayramiç'ten geldim. 11 yıldır çalışıyordum. CHP döneminde işe girdim. AK Parti döneminde hiç baskı görmeden çalıştım. Şimdi CHP bizi işten attı. Ben ekmeğimin peşindeyim. Ne istedilerse yaptım. Bizi neden attılar? Ailem 5 kişi. Hasta anne ve babam var, eşim ve bir oğlum... Babamın da annemin de maaşı yok. Onlara da ben bakıyordum. Beni 23 Mayıs'ta çıkardılar, bize bayramı zehir ettiler. Hala tazminat vermediler. 12 eşit parçada vereceklermiş. Bu da kanunsuz.Evim kira. Evde tek çalışan benim. 4 çocuğum var. 6 boğaz bana bakıyor. Tanju bey bizi seçimden önce toplayıp 'Hiç kimsenin işiyle aşıyla oynamam' dedi. Bizi kandırdı, koltuğa oturur oturmaz suçumuz olmadığı halde işten çıkardılar. Ben bu yaştan sonra ne yapayım. 'Ben sizi geri işe alacağım yavaş yavaş' dedi ama daha geri alınan olmadı.Kılıçdaroğlu işçilerin maaşını yükselteceğim, işten çıkmalarına izin vermeyeceğim dedi. Ama olanlara sessiz kaldı. Kira günüm geldi, faturalar var. Tazminat da verilmedi. Tek isteğim evime helal ekmek götürmek, ekmeğimi geri alana kadar da mücadele edeceğim.Beş yıldır İzmir Menderes Belediyesi destek işlerindeydim. Ramazan'ın ilk günlerinde işten çıkardılar. Başkan mazbatasını almadan önce sendika için toplantı yapıp istifa etmemizi istediler. "Belediye-İş'e geçin" dediler, işimizden olmamak için geçtik. Sonra bu da yetmedi, beni bahçe temizliğine gönderdiler, itiraz dilekçesi yazınca işten attılar. İşe iade davası açtım. Ama alacağını sanmıyorum.Yürüyüşünbaşlangıcında Bolu Belediyesi önünde konuşan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan "Milleti kandırdınız, bizi kandırdınız ama Allah'ı kandıramazsınız. Ey Kılıçdaroğlu, Ey Bolu Belediye başkanı, Ey CHP bizleri duyun. Bu gariplerin belediyeye hizmet vermekten başka ne suçu var. Bu insanlar sadece ekmeğini, işini istiyor bunu verin dedik. Gerekirse Bolu'dan Ankara'ya yürürüz dedik. Ama bizi dinlemediler, duymadılar, inanmadılar. Bir tek arkadaşımız bile işine dönmeden bu mücadeleyi sonlandırmayacağız. Açlığın, yoksulluğun, sıkıntının ne anlama geldiğini bunları görüp anlayın. Bu insanların başka kapıları yok" dedi.CHPve HDP'nin kazandığı 74 belediyede bugüne kadar 14 bin 600 alışan sendikalarından istifa ettirilerek başka sendikalara geçirildi. İstifa etmeyenlere baskı ve sürgün politikaları uygulandı. 13 belediyeden 574 işçi işten çıkarıldı. SABAH bayramı boynu bükük geçiren o işçilerin sesi oldu.