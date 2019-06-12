Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Mehmet Barlas yazdı: HDP'nin en büyük endişesi ABD ile olan ilişkilerimiz mi?

yazdı: 'nin en büyük endişesi ile olan ilişkilerimiz mi?

bugünkü yazısında tartışmaları çerçevesinde 'nin çıkışının komik düştüğüne dikkat çekti ve "Sanki ile ilişkilerimizin açılmasından endişe ediyorlarmış gibi açıklama yapıyorlar" dedi. Barlas 'ye gelecek olan 9 kişilik Rus ekiple ilgili de bilgiler verdi. İşte Barlasın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 12.6.2019 09:18
Mehmet Barlas yazdı: HDP'nin en büyük endişesi ABD ile olan ilişkilerimiz mi?

Gerçekten Türkiye ile Amerika arasındaki iplerin kopacağı günler mi geliyor? Baksanıza...

site:sabah.com.tr mehmet barlas ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

F-35 uçaklarında eğitim gören pilotların çalışmaları sonlandırıldı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Türk pilotlarının eğitimine son verilmesi ve F-35 bilgi dosyalarına girişlerinin engellenmesi kararını vermişti.

Arizona'nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 2'si eğitmen 4'ü öğrenci 6 pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğu kaydedildi. Bu arada ABD Temsilciler Meclisi'nde "ABDTürkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi"başlıklı karar kabul edildi.. Daha önce de ABD Savunma Bakan Yardımcısı S-400'lerin alınmasına ilişkin bir nevi muhtıra vermişti Türkiye'ye...

HDP endişeli
İşin en komik yanı Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkanın HDP olması değil mi?
Sanki HDP'nin en büyük endişesi Türkiye ile Amerika'nın arasının açılmasıymış gibi bir durum var... HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Barlas yazdı: HDP'nin en büyük endişesi ABD ile olan ilişkilerimiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN