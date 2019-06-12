Mehmet Barlas yazdı: HDP'nin en büyük endişesi ABD ile olan ilişkilerimiz mi?

Gerçekten Türkiye ile Amerika arasındaki iplerin kopacağı günler mi geliyor? Baksanıza...

F-35 uçaklarında eğitim gören pilotların çalışmaları sonlandırıldı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Türk pilotlarının eğitimine son verilmesi ve F-35 bilgi dosyalarına girişlerinin engellenmesi kararını vermişti.

Arizona'nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 2'si eğitmen 4'ü öğrenci 6 pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğu kaydedildi. Bu arada ABD Temsilciler Meclisi'nde "ABDTürkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi"başlıklı karar kabul edildi.. Daha önce de ABD Savunma Bakan Yardımcısı S-400'lerin alınmasına ilişkin bir nevi muhtıra vermişti Türkiye'ye...



HDP endişeli

İşin en komik yanı Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkanın HDP olması değil mi?

Sanki HDP'nin en büyük endişesi Türkiye ile Amerika'nın arasının açılmasıymış gibi bir durum var... HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

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