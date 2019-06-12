Gerçekten Türkiye ile Amerika arasındaki iplerin kopacağı günler mi geliyor? Baksanıza...

F-35 uçaklarında eğitim gören pilotların çalışmaları sonlandırıldı. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, geçen hafta Türk pilotlarının eğitimine son verilmesi ve F-35 bilgi dosyalarına girişlerinin engellenmesi kararını vermişti.

Arizona'nın Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki 2'si eğitmen 4'ü öğrenci 6 pilotun F-35 uçaklarını uçurma ve bu konuda eğitim almalarının durdurulduğu kaydedildi. Bu arada ABD Temsilciler Meclisi'nde "ABDTürkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi"başlıklı karar kabul edildi.. Daha önce de ABD Savunma Bakan Yardımcısı S-400'lerin alınmasına ilişkin bir nevi muhtıra vermişti Türkiye'ye...



HDP endişeli

İşin en komik yanı Türkiye'nin S-400'leri almasına karşı çıkanın HDP olması değil mi?

Sanki HDP'nin en büyük endişesi Türkiye ile Amerika'nın arasının açılmasıymış gibi bir durum var... HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, dün yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"-Tek sığındığı şey savaş politikaları.

Oysa siyaset çözüm üretmektir.

Çözüm üretemedikçe bu iktidar Türkiye gündemine sürekli silahlanmayı sokuyor ve kamu kaynaklarını harcıyor.

İşte önümüzde S-400 var. Ne işe yarayacağı belli değil. Türkiye'yi bu gerilim hattına mahkûm ederek silahlanmalarla çözümsüzlükten beslenmeye devam etmek istiyor."



Hindistan'ın da başı dertte

Bu arada söylemeliyiz ki Amerika ile problem yaratan S-400'ler konusu sadece Türkiye'nin sorunu değil. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili bir grup Hint gazeteciye yaptığı açıklamada Yeni Delhi yönetiminin Rus yapımı sistemi satın alma kararının olağan bir anlaşma olarak görülemeyeceğini ve anlaşmanın ABD-Hint askeri iş birliğini olumsuz etkileyeceğini söylemiş...



Örnek Türkiye

S-400'lerin satın alınmasının ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Rusya'ya getirilen yaptırımları ihlal edeceğini vurgulayan yetkili, "NATO müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız çok ciddi tartışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan'ın S-400'leri satın alması halinde de geçerli olacaktır." demiş.



F-35 bilgileri

S-400'lerde kullanılan radar sisteminin ABD yapımı yeni nesil hayalet savaş uçağı F-35'lere ait hassas bilgileri tehlikeye atacağı tezini savunan yetkili, "Yüksek teknolojiye sahip sistemleri birlikte kullanamayız.

S-400'lerin diğer sistemler için yaratacağı bazı tehditler var. Türkiye ile yaşadığımız tartışma bu meseleye odaklanıyor." ifadelerini kullanmış.



S-400'ler geliyor

Bütün bunlar olurken Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın S-400 füze savunma sistemini temmuzda Türkiye'ye teslim etmeyi planladığı belirtildi. Rusya, S-400'ler için teslim ve uygulama takvimlendirmesini geçtiğimiz günlerde tamamlamıştı.

S-400 füze savunma sistemlerinin ikisi, geçtiğimiz salı günü Türk yetkililerin nezaretinde Türkiye'ye özel bir yazılımın yüklenmesi sonrası üretim bandından çıktı. 27-28 Haziran'da 9 kişilik özel bir Rus ekip, ilk uygulamaları yerinde gerçekleştirmek üzere Türkiye'de olacak.