Bakalım dünyada ilk ülke bu konuda adım atacak diye merak ediyordum. Sonunda aradığım cevaba ulaştım.



Telefon yolu

Polonya'da yürürken akıllı telefonlarını ellerinden düşürmeyen yayaların daha güvenli şekilde internette sörf yapabilmeleri için, başkent Varşova'da akıllı telefon yolu yapılmış.

Varşova'da cep telefonu kullananlar için kaldırımda özel bir bölüm bulunuyormuş. Hemen hemen herkesin elinde telefon olması ve yolda yürürken başkalarına çarpmaları nedeniyle kentte bu çözüm yolu ortaya çıkmış.



Ve göçmenler

İnsanlığın 21'inci yüzyılda karşılaştığı sorunlara bu şekilde köklü çözümler üretilmeye başlandı... Bu sorunlardan bir tanesini de ülkelerinde yaşamalarına imkan olmayan göçmenlere sığınacak ülke bulunması oluşturmuyor mu? Örneğin biz Türkiye'de 3.5 milyon Suriye'li sığınmacıyı ağırlıyoruz.



Bir çözüm

Acaba bu sığınmacılara birer akıllı telefon verilseydi ve internette sörf yapmaları öğretilseydi, Polonya gibi Avrupa Birliği ülkeleri bunlara kapılarını açarlar mıydı? Bu bahtsız Suriye'li sığınmacılar için Halep'te bir akıllı telefon yolu yapılması mümkün değil. Çünkü Halep yok artık. Halep bir harabe...



Trolleşmek

Gerçi bizim gündemimizin henüz öncelikli maddesi, akıllı telefon kullananların yolda yürürken birbirlerine çarpmaları değil. Bu konuda Polonya kadar gelişmedik. Bizde akıllı telefon kullananlardan bazılarının trolleşmeleri şimdilik daha ciddi bir sorun.



Küçükkaya'yı bekleyen

Bunun gibi bize özgü sorunlardan bir diğeri de, İstanbul Belediye Başkan adaylarından birinin çok aşırı sinirli olmasıdır. Meslektaşımız İsmail Küçükkaya'yı bu açıdan bekleyen tehlike azımsanacak gibi değildir. Küçükkaya moderatörlük yaparken, CHP'nin adayının hoşuna gitmeyen bir soru sorarsa, sonunda kendisini bir valiymiş gibi hissedebilir.



Yollar açık

Sonuçta her ülkenin ve her toplumun kendine özgü sorunları var. Bakarsınız bir gün bizde de bazı yollar cep telefonundan internete girip sörf yapanlara ayrılır. Şimdilik, direksiyon başında bu işi yapanlar için bütün yollar kullanılıyor.