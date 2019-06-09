Amerikan yetkililerinin S-400'leri vesile ederek sürekli Türkiye'yi tehdit etmelerinin tadı kaçmaya başladı. Son olarak da ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektubunda, "Türkiye'nin S-400 teslimatını gerçekleştirmesi halinde F-35'leri alamayacağını" söylemiş.



Hoca'nın eşeği

Bu tür kronikleşmiş tehditler gündeme gelince hep Nasreddin Hoca'yı hatırlarım... Hikayeye göre Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hiç görülmemiş şekilde öfkelenmiş. "Eşeğimi bulmazsanız yapacağımı bilirim" diye köy meydanında bağırmaya başlamış. Köylüler telaşlanmışlar. Dağ taş demeden eşeği aramaya başlamışlar. Sonunda bir uzak köşede eşeği bulup, Nasreddin Hoca'ya getirmişler. Arama ekibindeki bir köylü Nasreddin Hoca'ya sormuş,

- Hocam, eşeğini bulamasaydık ne yapacaktın? Hoca gülümseyip cevap vermiş,

- Yeni bir eşek satın alacaktım!



Hep aynı hikâye

Amerika için Türkiye'ye veya başka bir ülkeye yaptırımlar uygulamak için S-400'ler sadece bir bahanedir. Biz ajan papaz Brunson'un iade edilmesi sürecinde Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar sonucu doların Türk lirası karşısında nasıl fırladığına da tanık olmadık mı? Ya da Kıbrıs'a askeri müdahale ertesinde Amerika'nın 1980'e kadar sürecek bir silah ambargosu uyguladığını da görmedik mi?



Sınırsız tehditler

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektubunda, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması takdirinde ABD ve NATO ile işbirliğinin zedeleneceğini, savunma sektörü ve ekonomik hedeflerinin bu durumdan zarar göreceğini, işsizliğin artacağını, büyümenin ve uluslararası ticaretin kayıp yaşayacağını söylemiş. Shanahan, "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırımların uygulanması halinde iki ülke arasında 75 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefinin sarsılacağını da dile getirmiş.



Ölçü kaçıyor

Acaba biz bütün bunları beklemeden şu bizim F-35 pilotlarını şimdiden Amerika'dan geri çağırsak mı? Ve F-35'ler yerine Rusya'dan yeni model savaş uçakları mı sipariş etsek? Bu arada İncirlik dahil Amerikalıların yararlandığı tüm üsleri, Amerika'ya yasaklasak mı?

Görüldüğü gibi sürekli tehdit ve şantaj insanın kanını beynine sıçratıyor... "Dilerim Amerika'nın başına FETÖ gibi bir bela gelir" diye dua bile ediyor insan.