Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeleri izlerken, tabii ki gelecekte neler olacağını anlamaya da çalışırsınız. Bu açıdan bazı olayların bugününü ve yarınını anlamaya birlikte çalışalım.



Tazminat merakı

Mesela gündemin önemli maddelerinden biri, Yunanistan'ın Almanya'dan savaş tazminatı istemesi değil midir? Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, dün Yunanistan'ın Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Almanya'nın neden olduğu zarara karşılık talep ettiği tazminata ilişkin "Tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır" dedi. Yunanistan'ın verdiği notada, Almanya'dan "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için müzakerelere başlanılması" talep edilmişti.



Ya bize dönerlerse

Almanya Yunanistan'ın tazminat talebini reddettiğine göre, müflis Yunanistan mutlaka yeni kaynaklar arayacaktır. Bu arada Yunanistan Osmanlı'nın 400 yıllık Mora yarımadasını işgalinin bedeli olarak bir tazminat talebini Ankara'ya iletirse, şaşırmayalım. Ve biliyoruz ki Yunanistan Trabzon'un Pontus'tan Osmanlı'ya geçişinden doğan durumların da takipçisi olduğuna göre, buradan da bir tazminat talebi gelebilir.



S-400 ve F-35'ler

Bu arada önümüzdeki döneme ilişkin olarak Türkiye gündeminin en önemli sorunlarının S-400 ve F-35'ler olacağı kesine yakın biliniyor. Nitekim dün ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir tehdit daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin F-35 jetleri almak istiyorsa, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.



Peskov konuştu

Bu arada Putin'in sözcüsü Peskov, Türkiye ile ABD arasında Rusya'dan satın alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleriyle ilgili ortak komisyon kurulması hakkında Rusya'nın görüşünü duyurarak, "Biz Türkiye ile aramızdaki anlaşmaya bakarız. Türkiye'nin üçüncü ülkelerle diyaloğu bizi alakadar etmez . S-400 bataryalarının temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilmesi hedefleniyor." açıklamasını yaptı.



Erdoğan kararlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bayram namazı ertesinde gazetecilerle konuşurken S-400 konusunda "Burada bizim yaptığımız bir anlaşma var, kararlılığımız var. Buradan geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil" demişti.