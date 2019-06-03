İngiliz siyasetinin unutulmaz isimlerinden olan Muhafazkar Partili Winston Churchill'in en ciddi rakibi İşçi Partili Bevan'dı... Bu ikili durmadan atışırlar, birbirlerini iğnelerlerdi.



Hamile misiniz?

Churchill bir ara çok kilo almış ve göbeği hatırı sayılır bir ölçüye gelmişti. Parlamento koridorunda karşılaştıklarında Bevan yine takıldı Churchill'e, 'Sir Winston, galiba hamilesiniz... Bebek kız mı erkek mi? diye sordu.

Churchill de gülümseyerek cevap verdi:

-Bebek kız olursa ona ana kraliçemizin adını vereceğim. Eğer bebek erkekse ona kralımızın adını vereceğim. Eğer bebek yoksa ve bu şişkinlik sadece gaz ise, ona Bevan diyeceğim...



Mussolini'ye özenmek

Churchill'ın çok sevdiği ve çok düşkün olduğu kızı Sarah, çok değersiz bir kişiyle evlenmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın da yükünü taşıyan Başbakan bu duruma çok üzülüyordu. Bu sırada İtalyan diktatörü Mussolini'nin damadı olan Dışişleri Bakanı Kont Ciano'yu, barış istediği için idam ettirdiği haberi geldi Londra'ya.

Bu sırada gazetecilerle görüşen Churchill, "İtalyan dikatatörü Mussolini'yi hiç sevmiyorum ama damadını öldürebildiği için ona imreniyorum da" dedi.



Zeka pırıltıları

Siyaset bu çeşit bir mizahın da alanıdır... En gergin anlarda bir tebessüme sebep olan zekâ pırıltısı, demokrasinin sevimliliğini artırır. Ne yazık ki biz bu sevimlilikleri unutmaya başladık. Eline mikrofonu alan siyasetçiler, rakiplerini sadece küçümsemeyi siyaset etmek sanıyorlar.



Olabilse...

Keşke mümkün olsa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Winston Churchill gibi göbek bağlayabilse... Kemal Kılıçdaroğlu da ona "Bebek kız mı erkek mi" diye sorduğunda "Eğer bebek değil de gaz çıkarsa ona Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğim" diye cevap verebilse.

Ne dersiniz? Hayat daha güzel olmaz mıydı?