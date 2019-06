İngiliz The Sun gazetesi, İngiltere'yi ziyaret etmek üzere olan ABD Başkanı Trump'a "Size göre Muhafazakar Parti'nin lideri ve İngiltere'nin Başbakanı kim olmalı" diye sormuş. Trump da hiç düşünmeden "Boris Johnson bu görev için en uygun isimdir" diye cevap vermiş.



İstenmeyen adam

Bütün diplomasi kurallarını bir anda çiğneyen Trump'ın bu tercihi, aslında Boris johnson'ın liderlik şansını azaltabilir. Çünkü Trump İngiltere'ye "İstenmeyen adam" olarak gidiyor. Parlamentoda konuşma yapmayacak. Onu karikatürize eden balonları, ziyareti sırasında Londra semalarında uçacak.



Kim olmalı?

Ama yine de İngiltere'nin müstakbel liderinin kim olması gerektiğini Trump'a sormak ilgi çekici bir davranıştır. Acaba bizim gazetelerden biri de Trump'a "Size göre İstanbul'un Belediye Başkanı kim olmalıdır" diye sorsaydı ne cevap alırdı? Bu tür bir soruya Trump'ın anında cevap vermesi tabii ki kolay olmazdı. Çünkü ABD'nin her salataya piyaz olmaya meraklı Başkanı'nın, yine de İstanbul Belediye Başkan adaylarını tanıması pek mümkün değildir.



Cevap bellidir

Ancak Trump, kendi takımına, yani Pompeo'ya falan sorarak, Türkiye'de kimi tutması gerektiğini öğrenebilirdi. Bu arayış sırasında Türk siyasetinde kimlerin hiç tartışmadan Amerikan politikalarını desteklediğini falan da anlayabilirdi. Örneğin iktidarın her dediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her söylediğini en ağır dille kınayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Amerika hakkında ağzını bile açmadığını öğrenerek, bu ismi belleğine yerleştirebilirdi.



Garip soyadları

Belki hata yapar ve "İstanbul Belediye Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmalı" falan da derdi... Tabii ki danışmanları Trump'ı "Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu demelisin" diye hemen uyarırlardı. Bu arada merak eder de Beyaz Saray'daki Türkçe uzmanlarına bu soyadlarındaki "Oğlu" kelimesinin ne anlama geldiğini sorarsa, şaşırırdı. İçinden "Bu Türkler ne garip insanlar, kimi bir kılıcın kimi de bir din adamının oğlu olmayı kimliklerinin hakim vasfı olarak seçiyorlar" diye geçirirdi herhalde. Ve Türkiye'de en fazla tanıdığı Tayyip Erdoğan'ın soyadından da, neyin oğlu olduğu anlaşılıyor mu diye sorardı mutlaka.