İnsanların hurdaya çıkartılmış lastikler gibi bir kenara atıldığı toplumlardan biri olmamamız gerekiyor... İnancımız da, geleneklerimiz de, "Vefa"yı insanlık değerlerinin en önde gelenlerinden biri olarak nitelemezler mi?



27 Mayıs ve insanlar

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıldönümünde ülkeye bunca hizmetler yapan Demokrat Partililere, darbeciler tarafından reva görülen muameleyi bir kez daha hatırladık. Başbakan Adnan Menderes'in, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilmelerini bir kez daha yüreğimiz yanarak hatırladık. Daha önce tutuklu bulunduğu Harp Okulu'ndaki odasının penceresinden atlayarak intihar ettiği iddia edilen İçişleri Bakanı Namık Gedik, acaba gerçekten intihar mı etmişti?



Binali Yıldırım ve vefa

Bu duygularımızın bir cevabı dün AK Parti'nin İstanbul Belediye başkan adayı Binali Yıldırım tarafından verildi. "Vefa"nın sadece İstanbul'daki bir semtin adının olmadığı ve insanı insan yapan erdemlerden birinin de "Vefa" olduğunu, Binali Yıldırım herkesin gözüne sokarak anlattı. Binali Yıldırım dün İstanbul'a uzun yıllar hizmet eden eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti. Bu ziyaret vesilesiyle hem Yıldırım, hem de Topbaş güzel duygular seslendirdiler.



Teşekkür borçluyuz

Önce Binali Yıldırım'ın söylediklerini hatırlayalım: "Bugün kendisine ziyarette bulunduk. Kadir Bey hem Beyoğlu başkanlığı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak dünya şehri İstanbul'a çok güzel hizmetler yaptı. Kendisine bu hizmetlerinden dolayı bu vesileyle bir kez daha İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Gerek bakanlığım gerek başbakanlığım sırasında da çok yakın çalışma fırsatımız oldu."



Hizmetler devam edecek

"Bu seçimlerde bize gösterdiği desteklerden dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek. 11 yaşında Binali olarak geldiğim bu şehir bana çok şey verdi. İnşallah gelecek 5 yıl içinde de dünya şehri İstanbul'a sayın başkanımızın tecrübelerinden de yararlanarak, güzel işler yapacağız."



O kadar çok titri var ki

Kadir Topbaş da özetle şöyle konuştu: "Sayın başkanımız nezaket gösterdi. Ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ederim. O kadar çok titri var ki nasıl hitap edeyim diye zaman zaman tereddüt halinde olabiliyoruz. Ama biz yine de kendisine Başkan demeyi yeğleriz, severiz. Kendisi de benim gibi Kasımpaşa'lı. Benim kardeşimin de mezun olduğu ortaokuldan mezun olmuş."



Hizmet bekliyoruz

"Bir insana nasip olmayacak birçok görevlerde bulundu Türkiye'de. Çok önemli görevler üstlendi ve başarıyla tamamladı.

İnşallah şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı netleşir. İnanıyorum ki çok iyi bildiği bu kente güzel hizmetler verir."

Evet... İnsanlar hizmetleri ile hatırlanmalıdır. Mesela Ankara'da da Melih Gökçek gerçeği yok mudur?