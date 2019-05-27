Herhalde farkındasınız... Bugün 27 Mayıs. Yani Cumhuriyet döneminin 1960'daki ilk askeri darbesinin yıldönümü bugün... Belirli yaşın üzerinde olanların hiç unutmayacakları bir tarih bu. Geçenlerde kutladığımız Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100'üncü yıldönümünden çok farklı bir gün bu...



Silahlı kuvvetler

Sanatçı Necmi Rıza Ahıskan aile dostumuzdu. 27 Mayıs'tan birkaç gün sonra bize geldi. Üzgündü... Sorduk "Neyin var" diye... Meğer ağabeyi 27 Mayıs gününden beri kekeleyerek konuşuyormuş. 27 Mayıs sabahı radyoyu açmış Bir spiker (veya Türkeş) "Türk ulusunun içine düştüğü kardeş kavgasını önlemek için Silahlı Kuvvetler idareye el koydu" diye duyurular yapmaktaymış.



Yoksa haydutlar mı?

O zamana kadar "Silahlı Kuvvetler" diye bir kavram hiç bilinmezdi. Ya "Ordu" denilirdi, ya da "Askerler" derdik. Necmi Rıza'nın ağabeyi "Silahlı Kuvvetler idareye el koydu" cümlesini duyunca, sanmış ki "Haydutlar radyo evini bastılar" deniliyor. Telaştan ya da korkudan dili tutulmuş, kekelemeye başlamış.



Yassıada günleri

O zamanlar öyleydi. Ağlanacak şeylere gülerdik. Daha sonra Son Havadis'te yazarken, Aziz Nesin'le birlikte Yassıada'yı izlemiştim. Sanki bir tiyatro gibiydi. "Düşükler"i yargılayan Divanın Başkanı Salim Başol esip gürlüyordu, Adnan Menderes de cevap vermeye çalışırken ezilip büzülüyordu. O zaman bu tiyatronun bir trajedi olduğunu tam anlamamıştık. Acaba Salim Başol bugün olsaydı ve Kızılay'da yürüyüşe çıksaydı, YSK'lılara "Çete" diyen CHP'liler onu nasıl karşılarlardı?



Bazı anılar

Yıllar sonra 28 Şubat post-modern darbesini yaşarken, CHP'nin o zamanki Genel Başkanı Deniz Baykal "Silahlı Kuvvetler" için "Onlar bir sivil toplum örgütüdür" demişti ya... Sonra da CHP ilk seçimde baraj altında kalmamış mıydı? Düşünün ki 27 Mayıs 1960'taydı, 28 Şubat da 1997'deydi... Yani zaman bazen geçmiyor bu coğrafyada... Bazen de öyle hızlı geçiyor ki, kendinizi rüyada sanıyorsunuz.



Rahmet diliyoruz

Sonuçta bu kuşak da 2016'nın 15 Temmuz'unu yaşadı... Ve artık hepimiz kişilere dönük takıntılı siyaset yapanları görünce 27 Mayıs'ı hatırlayıp, Adnan Menderes'e ve onunla beraber idam edilen arkadaşlarına rahmet dilemiyor muyuz?