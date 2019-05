Recep Tayyip Erdoğan seçmenlerin güvenini kazanıp, ülkesini yıllarca yöneten siyasi liderlerden sadece bir isimdir... Hindistan'da 900 milyon seçmenin oy kullandığı seçimin sonucu da nihayet belli oldu. Ülkeyi 2014'ten bu yana yöneten Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi, Parlamentodaki 543 sandalyenin 300'ünü kazanarak, yeni bir seçim zaferi elde etti... Modi Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Teşekkürler Hindistan" demiş.



Farklı örnekler

Dünya ülkelerinden demokrasi ile yönetilenleri dolaştığınızda, bu tür güçlü liderlere rastladığınız gibi, koltuğa tutunmaya çalışanları da görürsünüz. Örneğin İngiltere'nin Başbakanı Theresa May'in her an, ne zaman istifasını açıklayacağı merak edilmiyor mu? Koltuğa oturduğu günden beri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmalı çıkışını yönetmeye çalışan ama bunu başaramayan May, tam bir siyasi fiyasko değil midir?



Büyük isimler

Türk siyasetinde izlerini kuşaklar ötesine bırakan siyasetçileri hatırlamaya çalışalım. İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Tansu Çiller ve nihayet Recep Tayyip Erdoğan... Erdoğan dışındaki bütün isimler bir noktada seçim yenilgisi ile karşılaşmışlardır. Bir siyasetçi için hiç seçim kaybetmemek çok az rastlanılan bir başarıdır. Düşünün ki Winston Churchill 2'inci Dünya Savaşı'nı zaferle sonuçlandırdığı yıl, yani 1945'te seçimi kaybetti ve yerini İşçi Partili Atlee'ye bıraktı.



Erdoğan ve Kılıçdaroğlu

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Belediye Başkanı seçimine dönük gelişmeleri köpürterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almaya çalışanların akıllarını başlarına toplamalarının zamanı gelmiştir. Daha önce Muharrem İnce'yi şimdi de Ekrem İmamoğlu'nu öne süren Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde hiçbir seçim zaferi yoktur. Yani ne söylenirse söylensin, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk demokratik siyasetinin en parlak yıldızı olmayı koruyacaktır.