Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mehmet Barlas > YSK’nın gerekçeli kararı geride kaldı... Şimdi CHP S-400’lerin ertelenmesini istiyor
MEHMET BARLAS
25 Mayıs 2019, Cumartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

YSK’nın gerekçeli kararı geride kaldı... Şimdi CHP S-400’lerin ertelenmesini istiyor

Meğer ne kadar bol vaktimiz varmış. 'nun "Gerekçeli Kararı"nın gerekçelerine yeni gerekçeler katmak için bütün televizyon kanallarının konuşmacıları hesapsızca vakitler harcadılar. Sanki bu konuşmalar sonunda sonuç değişecekti... Yani bu konuşmalar etkili olsaydı, 'daki seçimin tekrarı sanki durdurulacaktı.

Boş tartışmalar
Biz böyleyiz işte... Kesin olan sonucu kabullenmek yerine, kendimizce yeni ve farklı sonuçlar üretmeyi çok seviyoruz. İşin kötüsü de, bazılarımız meşru ve geçerli olan kesin sonuç yerine, kendi ürettiğimiz düzmece sonuçları meşruymuşlar gibi kabulleniyoruz. Bu durumun en aşırı yansıması ise, 'nin ana muhalefet liderinin Yüksek Seçim Kurulu üyelerini "Çete" olarak suçlaması ve onları isim isim sayarak yuhalatması değil midir? Eğer 'nun bu ayıplı davranışı mantıklı olsaydı, yuhalamalar sonunda 23 Haziran'daki seçiminin tekrarı durdurulmayacak mıydı?

Farklı görüşler
Herhalde bir gün yargı kararları, bir futbol maçındaki gollerin tartışıldığı gibi tartışılmayacaktır. Ülkenin iç ve dış siyasetinin bunca sorunu varken, kamuoyunu oluşturan odaklar içi boş tartışmalarla zamanı ziyan etmeyeceklerdir. Ve sonunda bir gün, Türkiye'deki ana muhalefet partisinin bizi bekleyen dış siyaset sorunları hakkındaki görüşlerinin, iktidarın görüşlerinden farklı olduklarını da öğreneceğiz.

S-400'ler ve CHP
Galiba o "Bir gün" de geldi. Çünkü dış siyasetin problemli konuları hakkında görüşlerini açıklayan Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, şu noktalara parmak basmış:
-Çeviköz, ile Türkiye arasında bir komisyon kurulmasını isteyerek, komisyon çalışmalarını bitirinceye kadar alımının durdurulmasını istemiş. Çeviköz, "Bu komisyon çalışmalarını bitirene kadar S-400'lerin konuşlandırılmasının ertelenmesini öneriyoruz" demiş.

Elçiler gönderilsin
'de Türkiye aleyhine gelişen dengelerin diplomasi ve uzlaşma yoluyla çözülmesinin doğru olacağını da ileri süren Çeviköz, İsrail-Güney - Mısır-Yunanistan cephesiyle diyalog önererek "Türkiye aleyhine olan mevcut durumun değişmesi için Türkiye'nin Şam, Tel Aviv ve Kahire'deki büyükelçileri tekrar göreve gönderilmelidir" diye konuşmuş.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN