Sudan'da yaşanılanları herhalde izliyorsunuzdur. 11 Nisan'da Ömer El Beşir'i devirip yönetime el koyan Sudan Ordusu, genel seçim isteyen göstericilere karşı çok insafsız davranıyor. Açılan ateş sonucu şimdiye kadar 100 tane Sudanlı sivil ölmüş. Afrika Birliği de bu ülkenin üyeliğini askıya almış.



15 Temmuz'u hatırlayalım

Düşünebiliyor musunuz? Sudan'ın dünyada haber konusu olmasının nedeni, Sudan ordusunun 100 sivilin hayatına son vermesidir. Gelin biz de bizim 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbecilerinin kaç sivilin hayatına son verdiklerini ve kaç sivili yaraladıklarını hatırlayalım mı? 248 şehidi, 2196 gaziyi yine yad edelim mi?



Hiç aldırmadılar

Ama düşünün ki bizim yakın müttefiklerimizin bile umurlarında değil bu FETÖ'cü darbe teşebbüsünde olup bitenler. Çünkü Türk yargısından kaçan darbeciler şimdi Yunanistan'da, Almanya'da falan gül gibi yaşıyorlar. Daha ötesi her şeyin elebaşı Fetullah Gülen de Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet ediyor.



Dünya böyledir

Dünya böyledir işte... Hitler rejimi Almanya'daki Yahudileri soykırıma tabi tutarken, ne Amerika ne de İngiltere bu olaya tepki gösteriyordu. Ya da son dönemde Sisi Mısır'da darbe yapıp meşru ve seçilmiş siyasi parti olan Müslüman Kardeşler'i kapatıp, Mursi'yi zindana atarken ve binlerce sivili öldürürken, Amerika ya da Avrupa Birliği mi bir tepki gösterdi sanki?



Saddam'ı asmadılar mı?

Siz bir işgal ordusunun ülkenin seçilmiş liderini idam etmesini kabullenebilir misiniz? Peki bu durumda Amerika işgali altındaki Irak'ta Saddam Hüseyin'in idam edilmesi karşısında ne düşünüyorsunuz? Ya da acaba "NATO'ya ve CENTO'ya bağlıyız" diyerek darbe yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, Adnan Menderes ve iki bakanın idam edilmeleri ile Irak'a ilham mı vermişti?



Dikkat edelim

Bahtsız Sudan'da olup bitenleri ve Nil Nehri'nden cesetlerin çıkartılmasını izlerken, bizim demokrasimizin kıymetini bilelim. Düşenin dostu olmuyor. Muhalefet etmekle ülkenin istikrarını sabote etmeyi karıştırmayalım. Kimin kimi öldüreceği hiç kestirilemiyor.