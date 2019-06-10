Binali Yıldırım, rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapılması tasarlanan televizyon tartışmasında Uğur Dündar'ın moderatör olmasını önerince, sevinmiştim. Çünkü Uğur Dündar bu görevi rahatça yerine getirecek birikime sahip bir kişidir.



1983-84

Ayrıca bu moderatörlük de çok abartılacak bir iş değildir. 1983 Genel Seçimleri'ne gidilirken rahmetli Hüsamettin Çelebi'nin moderatörlüğünde Turgut Özal, Turgut Sunalp ve Necdet Calp bir açık oturuma katılmışlardı. O açık oturumda Özal'ın "Köprüyü satarım" demesi ve Calp'ın da "Sattırmam" diye tepki göstermesi hala hatırlardadır. 1984'teki yerel seçimlere gidilirken aynı katılımcılarla TRT'de yapılan açık oturumu da ben yönetmiştim. Ama işin heyecanı kaçmıştı. Çünkü genel seçimin galibi Özal'dı.



Neden reddetti?

Ne var ki Uğur Dündar anlamakta zorlandığım bir gerekçeyle moderatörlük yapmayacağını açıklamış. Dündar, sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları bildirmiş:

"Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."



Yıldırım üzüldü

Twitter hesabından Dündar'a cevap veren Binali Yıldırım da, "Uğur Bey'in kararına üzüldüm. 'Adaylar ve demokrasi zarar görür' diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım! O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda 'birilerinin' baskısı etkili olmamıştır." ifadelerini kullandı. Acaba İmamoğlu'nun tartışmada sinirlenip Vali'ye söylediklerini moderatöre de söylemesi ihtimali mi Dündar'ı ürkütmüştü?

Binali Yıldırım katıldığı bir televizyon programında konuyu daha da açtı ve şöyle dedi:



Telefon mu geldi?

"CHP'den Uğur Dündar'a vazgeçmesi için telefon geldiğine dair sosyal medyada, çeşitli yerlerde laf dolaşıyor. Bu çok vahim durumdur. Ben açıkça sürekli bizim üzerimizden puan toplama gayretleri görüyorum. Uğur Dündar olsun dedim. Bu da bir anlamda şu mesajı veriyor: Biz sağ-sol fark etmez, bizim taraf sizin taraf demiyoruz. İstediğinizi seçin, biz İstanbul'u konuşalım."



Kutuplaşma var

"Benim yapmak istediğim bu ayrışmayı, kutuplaşmayı bir ölçüde ortadan kaldıracak ve ülkeyi daha birleştirici bir sürece sokmak. Sürekli bir yerlerde mevzilenip birbirlerine çeşitli mecralardan atış yapan ruh hali topluma da yansıyor, topluma zarar veriyor. Bu anlamda bir normalleştirmeye ihtiyaç vardı. Bunu başlatmak istedim ama karşı taraf burada samimi olmadığını ortaya koydu."



Benim adayım

Bu moderatörlük meselesi hala ortada olduğuna göre, benim adayım Ertuğrul Özkök'tür. Özkök bu tartışmayı yönetirken konuşmacılara kereviz suyu ikram edebilir ve böylece kereviz suyunun faydaları konusunda Osman Hoca'dan bilgi gelmesini beklemesi de gerekmez.