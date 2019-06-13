Son dakika haberi: İmamoğlu'nun yalanı ortaya çıktı! İşte "itlik" skandalının en net görüntüsü

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi'ne yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. İmamoğlu'nun ev arkadaşı Fatih Portakal, TV'de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti.

CEP TELEFONU İLE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERİ İNKAR ETMİŞTİ

İmamoğlu skandal olayın ardından gözlerden kaybolarak olayı unutturmak isterken cep telefonu ile kaydedilmiş görüntüler ortaya çıktı. İmamoğlu'nun iyice psikolojisini bozan bu görüntülerde İmamoğlu'nun hakareti görülüyor.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN AŞAMA AŞAMA YALAN SÖYLEDİĞİ O ANLAR:

İşte "itlik" skandalının en net görüntüsü

TESCİLLİ BİR YALANCI OLDUĞU KANITLANDI

İmamoğlu ise bu görüntüyü yalanlama ve inkar yoluna giderek kendisinin hakaret etmediğini 'basitlik' dediğini öne sürdü. Her defasında skandallara imza atan ve inkar etmekten çekinmeyen İmamoğlu'nun tescilli bir yalancı olduğu kanıtlandı.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine 'it' dediği anın yeni video görüntülerinin Fatih Portakal'ın çalıştığı kanalda olduğu açıklandı. İmamoğlu'nun da yakın arkadaşı olan haber sunucusu Fatih Portakal görüntüleri izlediğini açıkladı.

Portakal ayrıca, İmamoğlu'nun Vali Seddar Yavuz'a "it" dediğini de doğruladı, görüntüyü bizzat izlediğini de ekledi.

Ancak Fatih Portakal'ın elinde olan o görüntüleri yayınlamaktan kaçınması ise tepki topladı.