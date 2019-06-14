Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı

merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı

 merkezli 4 il ile 'de yasa dışı bahis çetesine yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 48 kişi için gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:12 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:30
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis çetesi soruşturmasında, suça karıştığı öne sürülen 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK OPERASYONU

Alınan karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Hatay, Muğla ve KKTC'de şüphelilerin evlerine şafak vakti operasyon düzenledi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, bilgisayarlar ve dijital dokümanlara da el konuldu. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber: Kaç Saat Oldu hesabının yöneticisi Beylikdüzü'nde gözaltına alındı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana merkezli yasa dışı bahis çetesi operasyonu: 48 gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN