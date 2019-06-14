Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Yeni Akit Haber Müdürü'ne yapılan saldırıya kınama

Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralandı.

Saldırıya ilişkin bir tweet paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada, "Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan'a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir." ifadelerine yer verdi.

4 SALDIRGAN GÖZALTINDA

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 saldırganın kimliklerini tespit etmeyi başardı. Saldırganlardan S.A ve B.G gözaltına alındı. diğer 2 saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Diğer taraftan saldırganların kullandığı aracın Ankara plakalı olduğu 2 gün önce İstanbul'a geldiği öğrenildi. Saldırganlardan birinin Murat Alan'ın evinin önünde nöbet tuttuğu evden çıkınca diğer saldırganlara haber verdiği ve onların da cami önünde saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.