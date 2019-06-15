“Dedem İstiklal Gazisi” dedi…Yalanı ortaya çıktı… Hala açıklama yapmadı!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Önceki gün dile getirdim; Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarında bilinen soyadı ile Mevlüt Müdafa isminde istiklal madalyası sahibi bir gazi yok.

Cumhuriyet döneminde gazilere ödenen "tütün hakkı" kayıtlarında da böyle bir isme rastlanmıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı!

"EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPMALI..."

Bu durum doğal olarak kuşku yaratıyor ve hassas bir konunun kullanılması mide bulandırıyor. Siyasetin yeni aktörü, Ekrem İmamoğlu bu kuşkuları ortadan kaldıracak bir açıklama yapmalı.

Tabi sadece o değil, İstiklal Madalyası kayıtlarının olması gereken Milli Savunma Bakanlığı da böyle gazi var mı yok mu açıklamalı.

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