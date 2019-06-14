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'nun bir yalanı daha ortaya çıktı!

bugünkü yazısında adeta yalan makinasına dönüşen 'nin İstanbul adayının son bir yalanını daha deşifre etti. “Dedem İstiklal Gazisi” diyen ’nun yalan söylediğini belirten Mahmut Övür’ün yazısı şu sözlerle son buluyor: Memleketi Trabzon'daki yerel kaynaklardan aldığım duyuma göre İmamoğlu'nun İstiklal Madalyalı Mevlüt Dedesi'nin İstiklal Madalyası aldığına dair Genelkurmay'da herhangi bir kayıt yok.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.6.2019 09:48
Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı!

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Bu noktada, rol model aldığı İstiklal Madalyası sahibi Mevlüt Dedesi için yazdığı şu satırları hatırlatmak istiyorum:

"6 yaşıma kadar dedemin dizinden ayrılmadım. İstiklal gazisi Mevlüt İmamoğlu'nun torunu Hasan'ın ilk çocuğu Ekrem İmamoğlu olarak onun vicdanı, ahlakı, dünyaya bakışı, azmi ve kibirden uzak tavırları ile büyüdüm."

Ortada bir terslik var. Ya dedesi için yazdıkları doğru değil ya da bugün yaptıkları.

Bütün bunları söyleyen biri nasıl olur da bu kadar kibirli davranır ve bu kadar rahat yalan söyleyebilir?

Son sözü de İmamoğlu'nun duyumu gibi biz de aldığımız bir "duyumla" noktalayalım. Memleketi Trabzon'daki yerel kaynaklardan aldığım duyuma göre İmamoğlu'nun İstiklal Madalyalı Mevlüt Dedesi'nin İstiklal Madalyası aldığına dair Genelkurmay'da herhangi bir kayıt yok.

Şimdi soralım gerçekten İstiklal Madalyası var mı yok mu?

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Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı!
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